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萬波金桔系列「外送買1送1」連喝14天、迷客夏「桑葚庫莉鮮奶」登場！消暑聖品必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供、萬波島嶼紅茶提供
圖／迷客夏提供、萬波島嶼紅茶提供

全台正處於疫情三級警戒，居家辦公、齊心抗疫時，來杯療癒手搖也算是防疫生活小亮點。主打傳統茶飲的「萬波島嶼紅茶」此次攜手外送平台Uber Eats推出「超桔防疫優惠」，即日起至6/13點購金桔系列即享「同品項買大送小」，免出門開喝。而另一連鎖品牌迷客夏也將於6/1正式開賣「桑葚晶凍綠茶」、「桑葚庫莉鮮奶」，換上夏季新杯裝的新品讓各位在家也能搶拍高顏值手搖杯。

萬波島嶼紅茶：「鳴光蜜金桔」、「蜜桔檸檬」買大送小

附送的小杯飲品為固定半糖微冰。圖／萬波島嶼紅茶提供
附送的小杯飲品為固定半糖微冰。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶為鼓勵民眾減少不必要外出，特別祭出長達兩周的「超桔」優惠，6/13前凡致電門市或透過Uber Eats點購招牌必喝「鳴光蜜金桔」或消暑必備「蜜桔檸檬」，即享同品項「買大送小」，與家人分享或一人獨享都無負擔。「鳴光蜜金桔」以綠茶為茶湯，再選用新鮮金桔混入砂糖熬煮成獨家金桔醬，混搭出沁涼經典風味；「蜜桔檸檬」為金桔與現壓檸檬汁的組合，不含咖啡因小朋友也能喝。

迷客夏：專屬夏季杯ｘ桑葚庫莉系列6/1上市

桑葚庫莉鮮奶中杯70元、大杯90元；桑葚晶凍綠茶大杯售價60元。圖／迷客夏提供
桑葚庫莉鮮奶中杯70元、大杯90元；桑葚晶凍綠茶大杯售價60元。圖／迷客夏提供

迷客夏6/1起帶著去年熱銷的桑葚庫莉系列重磅回歸，嚴選彰化產銷履歷的桑葚庫莉、覆盆莓果泥熬煮成果漿，調和綠光牧場鮮奶的「桑葚庫莉鮮奶」莓果色系的夢幻漸層超吸睛，實際還吃得到桑葚果粒，加上鮮奶濃醇口感超搭。而喜歡清爽風味的也有「桑葚晶凍綠茶」，茉莉原淬綠茶搭配桑葚庫莉打造出搶攻味蕾的基底，每口吸入綠茶凍更清新。

值得一提的是，此回夏季推出限量炫彩杯，讓大家待在家中也不忘打卡樂趣。而迷客夏也與來自美國的指甲油品牌O.P.I跨界合作，推出代表性的鮮乳白色與桑葚莓果色指彩，6/1至6/14期間凡至迷客夏外帶消費，即可獲得「O.P.I 100元折扣券」，6/30前透過O.P.I通路消費則可獲得5張「迷客夏迷點單杯10元電子折價券」，折價券使用期間為取得兌換券後一個月內。

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