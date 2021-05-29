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1011全新「椰奶手搖＋米飛兔」還送盲盒公仔！黑白miffy8款週邊 泡麵碗也好萌

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／1011 SIPTEA提供
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飲料品牌1011 SIPTEA因推出不同系列史努比周邊備受喜愛，此次攜手另一可愛角色「miffy米飛兔」打造全新系列，以最新特飲「米飛椰椰奶蓋」為主角，除了喝得到少見的椰奶手搖，杯身也採盲盒玩法附贈小公仔，另開賣8類的聯名周邊，漁夫帽、泡麵碗、茶包組等統統少不了米飛蹤影，準備萌翻大家的心。

圖／1011 SIPTEA提供
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1011 SIPTEA此次與荷蘭繪本作家Dick Bruna的miffy合作，以黑白主題設計時尚風的米飛。其中統一時代百貨店限定新品「米飛椰椰奶蓋」紙杯呈滿版米飛，杯口則有竹碳粉混巧克力粉組成的miffy灑粉造型，飲品為濃郁香甜的椰奶配上芝士奶蓋，鹹甜組合值得一試，撕開虛線位置還能取出收藏款黑色或白色小公仔。板橋環球店及新竹巨城店則有「冷泡茶盲盒杯組合」，不只有小公仔，可愛透明瓶泡完茶也能收藏再使用，兩款組合皆售價129元。

圖／1011 SIPTEA提供
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圖／1011 SIPTEA提供
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此外，凡現場購買滿額50元飲品，即可加購任一週邊，包含miffy刺繡杯提、miffy瓷具組合（陶瓷杯及泡麵碗）、6款miffy盲盒玻璃杯、茶包組合、miffy購物袋雙面漁夫帽、miffy親子裝T恤及黑色miffy圍裙，一次滿足大小朋友。

圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

圖／1011 SIPTEA提供
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值得一提的是，粉絲只要消費滿699元可額外獲得一支米飛造型扇子，若購買六入組玻璃杯套裝，則可獲贈miffy造型扇子＋PVC提袋＋造型瓶裝，如滿額2000元以上則可獲得一對miffy黑白小公仔。除了現場門市，即日起也開放電商平台2%WIP官方商城供線上選購，免出門也能入手米飛兔。

周邊加價購（現場消費50元飲品可加購任一週邊）

miffy刺繡杯提149元；miffy購物袋 229元；miffy雙面漁夫帽 499元；miffy瓷具組合 699元；miffy盲盒玻璃杯單入289元、六入組1189元；茶包組合199元；miffy圍裙 399元；miffy親子裝T-Shirt 699元、童裝599元

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