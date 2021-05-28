這6天「全品項外帶66折」！「日出茶太」加碼外送滿100元直接8折

台灣本土疫情每天持續破好幾百的病例，讓人內心多一份不安，都希望能趕快回歸正常生活的日子。而因應政府禁內用政策，日出茶太為了陪伴廣大民眾齊心抗疫，又能擁有一點點手搖的「甜甜滋味」，特地搶先公開六月外帶優惠，連續6天享有「外帶自取全品項66折」、外送滿百直接8折優惠喔！

日出茶太是台灣經典手搖茶飲，目前在全球的分店已經橫跨6大洲別，且在超過40個國家擁有破千家的分店，是台灣不可或缺的手搖飲店，先前也常常祭出優惠回饋「手搖飲控」。目前5月優惠為至5月31日前，享有外帶第2杯半價，而使用Uber Eats外送滿200元折40元、foodpanda外送滿200元打8折。

圖／日出茶太-CHATIME臉書粉專

至於重頭戲6月則比5月享有更高折扣，從6月1日至6日到門市外帶自取，享有全品項66折優惠，若是使用外送平台，Uber Eats與foodpanda分別都能享有外送滿100元現折20元的優惠喔。現在天氣熱想要在家喝杯飲料，就趕快上平台訂購吧！

圖／日出茶太-CHATIME臉書粉專

延伸閱讀：

．居家辦公來杯咖啡！ 5家「連鎖咖啡外帶外送5折起」 路易莎、丹堤、Cama統統都有

．抗疫也要瘦身！「健康低脂餐盒」台北5選，水牛城辣雞、舒肥板腱牛必吃