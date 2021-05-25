快訊

濃煙急竄！台中南屯區大樓工地傳火警 地板不斷崩塌搶救中

「同島一命」出處在這裡！冷戰記憶在疫情下復甦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍奶連3天買一送一！「伊莉莎白紅茶書房」滿5杯免費外送到家

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／伊莉莎白紅茶書房
圖／伊莉莎白紅茶書房

防疫來杯手搖撫慰心靈！英式風連鎖茶坊「伊莉莎白紅茶書房」祭出一連串優惠，即日起至5/28除了有大杯指定飲品現折10元，5/29至5/31還有連續三天「買一送一」，花神茶新品、珍珠奶茶都能喝。

圖／伊莉莎白紅茶書房
圖／伊莉莎白紅茶書房

「伊莉莎白紅茶書房」截至5/28止推出5款大杯經典飲品「現折10元」小確幸，品項包含世界紅茶之王、134芙柔拉花神茶、勝利女神皇家騎士、玫瑰國宴茶及維多利亞黑寶石珍奶。而大家最期待的買一送一落在5/29至5/31，活動每日依序接力推出134芙柔拉花神茶、勝利女神皇家騎士、維多利亞黑寶石珍奶，好康適用於每日11:00至19:00到店外帶。

此外，因應防疫警戒升三級，全台門市也推出滿五杯免費送到府活動，讓大家居家抗疫免出門也能開喝，提醒大家龜山中興殿、寧夏夜市殿暫停營業至5/28，記得選擇其他分店訂購。

延伸閱讀：

星巴克「買一送一」外送版來了！在家爽喝咖啡到6月，車道門市也有

珍煮丹「醫護+外送人員」全品項打折！3大手搖防疫優惠

抹茶控激推！可不可熟成紅茶「雪藏末茶、紅寶歐蕾」新品登場

珍奶

相關新聞

珍奶連3天買一送一！「伊莉莎白紅茶書房」滿5杯免費外送到家

防疫來杯手搖撫慰心靈！英式風連鎖茶坊「伊莉莎白紅茶書房」祭出一連串優惠，即日起至5/28除了有大杯指定飲品現折10元，5/29至5/31還有連續三天「買一送一」，花神茶新品、珍珠奶茶都能喝。 「

抹茶控激推！可不可熟成紅茶「雪藏末茶、紅寶歐蕾」新品登場，加碼線上抽免單

全家就買得到！義美最新「芒果布蕾」吃得到芒果泥、紅茶花伝「岩鹽奶茶」必嘗鮮

居家防疫也能跟上潮流！義美日前推出新品「芒果布蕾」滑順口感搭配芒果泥備受好評，每個20元不到入手無負擔；而日本暢銷品牌「紅茶花伝」最新打造鹹甜款「太妃糖の風味岩鹽奶茶」，即日皆可於全家便利商店購入，超

珍煮丹「醫護+外送人員」全品項打折、天仁茗茶「買餐盒送913茶王」！3大手搖防疫優惠

手搖控防疫期間居家坐享優惠！今天為大家整理三大飲料品牌珍煮丹、CoCo、天仁喫茶趣的最新活動，免出門一鍵下單外送滿額即享好康，另有醫護前線人員及外送工作者專屬優惠，讓全民一起喝飲料解憂愁，盼盡快熬過這

7-11手搖系新冰！CoCoX小美「百香雙響炮冰棒」快搶吃、冬瓜茶鑽石冰回歸

炎炎夏日防疫宅在家，冰箱總要添購點新口味，7-ELEVEN以「初夏の幸運」全新企畫，線上線下虛實整合推出冰品戳戳樂、初夏...

麻古茶坊「芝芝芒果果粒、楊枝甘露2.0」重磅回歸！芒果控在家也能喝爆

芒果控尖叫！麻古茶坊「楊枝甘露」與「芝芝芒果果粒」每回夏季回歸必成話題主角，今年度選於5/20正式登場，防疫期間也提供電子支付、預約快取及外送服務，讓大家居家辦公的炎炎夏日，也能來杯愛文芒果手搖一起消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。