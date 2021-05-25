珍奶連3天買一送一！「伊莉莎白紅茶書房」滿5杯免費外送到家

防疫來杯手搖撫慰心靈！英式風連鎖茶坊「伊莉莎白紅茶書房」祭出一連串優惠，即日起至5/28除了有大杯指定飲品現折10元，5/29至5/31還有連續三天「買一送一」，花神茶新品、珍珠奶茶都能喝。

圖／伊莉莎白紅茶書房

「伊莉莎白紅茶書房」截至5/28止推出5款大杯經典飲品「現折10元」小確幸，品項包含世界紅茶之王、134芙柔拉花神茶、勝利女神皇家騎士、玫瑰國宴茶及維多利亞黑寶石珍奶。而大家最期待的買一送一落在5/29至5/31，活動每日依序接力推出134芙柔拉花神茶、勝利女神皇家騎士、維多利亞黑寶石珍奶，好康適用於每日11:00至19:00到店外帶。

此外，因應防疫警戒升三級，全台門市也推出滿五杯免費送到府活動，讓大家居家抗疫免出門也能開喝，提醒大家龜山中興殿、寧夏夜市殿暫停營業至5/28，記得選擇其他分店訂購。

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