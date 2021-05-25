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抹茶控激推！可不可熟成紅茶「雪藏末茶、紅寶歐蕾」新品登場，加碼線上抽免單

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

手搖控開喝時間到！人氣飲料品牌「可不可熟成紅茶」因應炎炎夏日即日起祭出沁涼新品，以備受抹茶控歡迎的「雪藏末茶」領軍，新增「紅寶歐蕾」，用獨特風味陪大家抗疫。而配合生日慶，品牌也祭出線上滿額免運、週週抽免單活動，6月起整月則有中部門市限定電子支付最高19%回饋，讓大家嘗鮮不忘省荷包。

雪藏末茶中杯售價50元、大杯60元；北北基、離島、百貨商場門市加5元。圖／可不可熟成紅茶提供
雪藏末茶中杯售價50元、大杯60元；北北基、離島、百貨商場門市加5元。圖／可不可熟成紅茶提供

可不可此次新品結合抹茶、冰淇淋與紅寶石巧克力醬元素，其中重磅回歸的熱銷款「雪藏末茶」，以靜岡抹茶搭配冬瓜茶茶湯，加上一球香草冰淇淋虜獲粉絲芳心，去年沒喝到超夯「抹茶漂浮冰淇淋」的人這次可要把握。而另一新隱藏版點法「紅寶歐蕾」則在招牌熟成歐蕾添加紅寶石巧克力醬提味，打造升級版濃郁鮮奶茶，全新口感挑戰味蕾，漸層色系超吸睛，即日起於全台門市上市，外帶、外送都能喝。

紅寶歐蕾北北基、離島、百貨商場中杯70元、其餘門市中杯65元。圖／可不可熟成紅茶提供
紅寶歐蕾北北基、離島、百貨商場中杯70元、其餘門市中杯65元。圖／可不可熟成紅茶提供

除了新飲品，可不可也隨品牌生日慶祭出雙重活動，截至5/31前凡至可不可線上商城消費，單筆滿額699享免運，並有機會抽整單免費。而6/1起至6/30也有台中支付節，活動期間至中部指定門市消費採用街口支付，即可獲得10%現金回饋（單筆最高40元)，憑指定聯名卡付款則有最高4％街口幣回饋，指定店家再加碼5％街口幣，最高19%回饋現賺入袋，採電子支付還能減少接觸為防疫盡一份心力。

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