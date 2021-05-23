全家就買得到！義美最新「芒果布蕾」吃得到芒果泥、紅茶花伝「岩鹽奶茶」必嘗鮮

居家防疫也能跟上潮流！義美日前推出新品「芒果布蕾」滑順口感搭配芒果泥備受好評，每個20元不到入手無負擔；而日本暢銷品牌「紅茶花伝」最新打造鹹甜款「太妃糖の風味岩鹽奶茶」，即日皆可於全家便利商店購入，超適合找一天採購日順便就近買一波帶回家，在家嘴巴不寂寞。

圖／IG@jyun791004授權

義美全新口味「芒果布蕾」採用雞蛋及鮮乳製成「原味鮮奶雞蛋布丁」，加入芒果調製成「芒果布蕾」，底部的芒果泥可謂精髓，上市後口碑極佳，芒果控會愛。新品即日起已於全台義美門市、全家便利商店上市，6/15前義美門市祭出3入組59元、會員價56元，原價69元，全家每杯25元，目前特價3入59元。

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除了甜品，打卡系飲品「紅茶花伝」的「太妃糖の風味岩鹽奶茶」選用強調百分百手摘的高山紅茶，搭配100%紐西蘭乳源，調入阿爾卑斯山岩鹽提味，整體鹹甜交錯，豐富層次挑戰味蕾。新口味已陸續於四大超商、各超市量販上架，超商2件49元促銷價，還可透過momo購物網直接選購，整箱送到府，嘗鮮不忘徹底抗疫。

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