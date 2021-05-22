珍煮丹「醫護+外送人員」全品項打折、天仁茗茶「買餐盒送913茶王」！3大手搖防疫優惠

手搖控防疫期間居家坐享優惠！今天為大家整理三大飲料品牌珍煮丹、CoCo、天仁喫茶趣的最新活動，免出門一鍵下單外送滿額即享好康，另有醫護前線人員及外送工作者專屬優惠，讓全民一起喝飲料解憂愁，盼盡快熬過這次難關。

珍煮丹：外送滿額折、醫護及外送人員全品項打折

圖／珍煮丹提供

珍煮丹昨（21日）快閃送出千杯黑糖珍珠鮮奶挺醫護，也於門市祭出「防疫英雄感恩回饋活動」，即日起至6/8，醫護人員或外送人員憑可識別身份證件或制服，到門市外帶飲品可享全品項「每杯現折10元」優惠。

此外，為減少出外接觸風險，珍煮丹也聯合外送平台推出限定優惠，不是限定身份，所有人5/28前於Uber Eats單筆消費「滿300元折60元」、foodpanda則有單筆滿50元打9折，透過官方「你訂」及「珍煮丹外送平台」亦有消費滿300元打9折與黑金旺來系列新品折10元等，每杯飲品還附有「暖心杯貼小語」，鼓勵大家待在家一起抗疫。

CoCo：線上下單享滿額折價、優惠券免費送

圖／CoCo提供

CoCo都可除了暫停開放用餐區、採實聯制，即日起也祭出Line官方賬號「都可訂」限定優惠，凡至平台點餐，除了能零接觸下單，選擇外送或預約自取減低感染風險，6/23為止享「單筆滿150元以上現折30元」，活動不累計。

此外，5/24起至6/24也有限定折價券免費送，加入CoCo Line官方帳號點選領取，即獲得5張10元折價券，單一帳號限領一次數量有限，發完為止。每杯都可使用一張，優惠不得併用，外送不適用。

天仁喫茶趣：買喫茶餐盒送913茶飲

圖／天仁茗茶提供

天仁茗茶旗下「喫茶趣TOGO茶飲」近期開賣「喫茶餐盒」，強調現點現做，每份主餐附贈內行茶控最愛的913茶王，餐點包含綠茶人參雞、桂香珍魚、茶香鹹酥雞，每款都以經典茶飲入味。若搭配Uber Eats、foodpanda平台還能免出門在家爽嗑茶膳。

如選擇外帶自取，除了有優惠價，6/30前使用台灣Pay，滿額100元加享8折，單筆回饋上限100元，百貨、賣場店不參與此活動。另外，5/31前，全台11家天仁喫茶趣門市皆推出「外帶自取指定套膳」第二套半價優惠，建議事先致電預約，減少等待時間。

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