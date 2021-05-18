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鶴茶樓「楊枝甘露」在家就能喝、萬波「粉圓手搖＋聯名雪糕」回歸！消暑新品一把抓

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

炎炎夏日居家防疫也能來杯消暑逸品！「鶴茶樓」即將於5/22正式帶著最夯港式手搖「楊枝甘露」登場，而「萬波島嶼紅茶」用吸的剉冰也領軍「楊枝甘露雪糕」、3款古早味一併回歸，想嘗鮮的話選外送就能安心喝。

鶴茶樓「楊枝甘露」甜度、冰量固定，每日限量供應。圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓「楊枝甘露」甜度、冰量固定，每日限量供應。圖／鶴茶樓提供

每回夏季最熱門的水果莫過於芒果，尤其「楊枝甘露」更是各大手搖店的明星品項。鶴茶樓此次嚴選新鮮愛文芒果現打製成冰沙，調入椰奶及紅茶升級風味，搭配店內人氣配料「鶴頂紅茶凍」，每口還喝得到葡萄柚果粒、芒果顆粒，豐富口感超療癒。鶴茶樓「楊枝甘露」5/22上市，大杯限定75元，若家附近沒有門市，楊枝甘露也開放外送，免出門也能嘗鮮。

「素美婷粉圓冰」冰量固定，仙草粉圓冰中杯35元、大杯45元；愛玉檸檬粉圓冰中杯55、大杯65；牛奶粉圓冰 中杯55、大杯65。圖／萬波提供
「素美婷粉圓冰」冰量固定，仙草粉圓冰中杯35元、大杯45元；愛玉檸檬粉圓冰中杯55、大杯65；牛奶粉圓冰 中杯55、大杯65。圖／萬波提供

另一萬波島嶼紅茶也一口氣推出7款新品協助大家對抗熱暑，像是懷舊風「素美婷粉圓冰」已搶先回歸，不論是經典的「仙草粉圓冰」、解膩的「檸檬愛玉粉圓冰」或濃醇款「牛奶粉圓冰」，搭配萬波限定黃金粉圓，吸起來咕溜滑順，整杯熟悉的剉冰碎冰加上特調手工糖水，讓人秒回味市場傳統攤車的台灣滋味。

「蜜桔檸檬」及「冬瓜鮮奶」北部售價中杯50元、大杯60元，中南部分別為45元及55元「冬瓜青茶」北部售價中杯35元、大杯45元，中南部30元、大杯40元。圖／萬波提供
「蜜桔檸檬」及「冬瓜鮮奶」北部售價中杯50元、大杯60元，中南部分別為45元及55元「冬瓜青茶」北部售價中杯35元、大杯45元，中南部30元、大杯40元。圖／萬波提供

此外，萬波也同場加映蜜桔檸檬、冬瓜鮮奶和冬瓜青茶，「蜜桔檸檬」為金桔及檸檬汁的最佳組合；「冬瓜鮮奶」以現煮冬瓜茶調和鮮奶，兩款都不含咖啡因，小朋友晚上也能喝；「冬瓜青茶」則採用木柵四季春茶湯中，帶點冬瓜香甜更消暑。而去年攜手7-11開賣的「楊枝甘露雪糕」也於即日起重新現身小七超商冰櫃，每口都像在吃實體的「楊枝甘露」，原來的西米露則由QQ蒟蒻替代，挑戰大家心目中最愛冰品排行榜。

萬波ｘ7-11「楊枝甘露雪糕」每支49元。圖／萬波提供
萬波ｘ7-11「楊枝甘露雪糕」每支49元。圖／萬波提供

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