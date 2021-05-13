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防疫減少接觸！「可不可」外送買1送1，限定人氣熟成與胭脂紅茶快衝
人氣手搖飲「可不可熟成紅茶」攜手Foodpanda推出「買1送1」優惠啦！只要即日起至5月23日，輸入折扣代碼，直接任選熟成紅茶與胭脂紅茶皆可享有優惠，快一起防疫外送訂起來！
「可不可熟成紅茶」是近年異軍突起的人氣手搖飲，其經典的「熟成紅茶」與「胭脂紅茶」更是賣得嚇嚇叫。像是熟成紅茶，採用來自斯里蘭卡的嚴選茶葉，喝起來有淡淡果香與桂圓香氣，完全爽口不甜膩；而胭脂紅茶則有滿滿的蜜桃風味，再配上玫瑰與茉莉花的獨特香氣，高貴感直接提升好幾倍。
這回推出的聯名外送服務，只要即日起到5月23日前，只要使用Foodpanda App，在優惠折扣代碼中填入「KBK5」四字，馬上享有熟成紅茶與胭脂紅茶中杯「買1送1」優惠，優惠時間有限，剛好最近疫情大爆發不宜大量外出，可把握此外送機會喔！
「可不可熟成紅茶」買1送1優惠
活動時間：即日起至2021年5月23日
限定品項：熟成紅茶、胭脂紅茶
優惠說明：於Foodpanda App訂購頁面，只要在優惠折扣代碼中輸入「KBK5」，馬上享有上述限定品項買1送1優惠
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