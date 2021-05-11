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「珍奶買一送一」來了！翰林茶館「國宴珍奶」連3日第二杯免費

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／翰林茶館官方粉絲頁
圖／翰林茶館官方粉絲頁

手搖控好康又來了！主打原葉好茶的「翰林茶館」早前曾推出姓名對對碰買一送一優惠，引爆珍奶控搶喝潮，如今5月快閃加碼，不必再對身分證，全民於5/14至5/16到店即享「國宴珍奶買一送一」優惠，限時好康準備開喝！

強調台灣茶湯文化的「翰林茶館」最新活動落在5/14至5/16，活動期間下午1點至3點凡至門市外帶兩杯「國宴珍奶」，第二杯即可免費喝，現省138元。國宴珍奶嚴選優質斯里蘭卡紅茶為基底，黃金比例調配出奶香尬茶香的獨特滋味。提醒大家飲料無法調整糖度，活動每人每次限購2組。

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