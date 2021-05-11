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7-11「哈密瓜霜淇淋」回歸！超大支「第二件7折」開吃，超商冰品人氣口味快把握
炎炎夏日吃冰最享受！7-11 5月帶著曾經備受歡迎的「哈密瓜霜淇淋」正式回歸，絕美色系好吸睛，截至5/16還有限時「第二件7折」優惠，想吃哈密瓜口味不一定要跑IKEA啦！
7-11「哈密瓜霜淇淋」即日起登場，整支粉橘冰體吃得到香甜哈密瓜味，還有內行人會愛的「哈密瓜牛奶綜合口味」可選，綿密牛奶混搭哈密瓜味道更甜蜜，5/16前配合「春遊小確幸」活動還可享「第二件7折」，單支原價49元變成平均一支42元，熱天超適合揪朋友一起吃！
另一「被超商耽誤的霜淇淋店」全家日前推出「東方美人茶霜淇淋」備受好評，極度濃郁的茶香，單吃完食也不覺甜膩，被網友盛讚為茶感系第一名，吸引大批人朝聖。這款期間限定的消暑逸品只到5/19，還沒嘗鮮的可要把握機會啦！
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