7-11「哈密瓜霜淇淋」回歸！超大支「第二件7折」開吃，超商冰品人氣口味快把握

手搖控好康又來了！主打原葉好茶的「翰林茶館」早前曾推出姓名對對碰買一送一優惠，引爆珍奶控搶喝潮，如今5月快閃加碼，不必再對身分證，全民於5/14至5/16到店即享「國宴珍奶買一送一」優惠，限時好康準備

2021-05-11 13:06