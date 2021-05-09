COMEBUY「買手搖送樂事」、CoCo「百香雙響炮」特價38元！2大限時優惠

炎熱天氣來杯手搖最解渴，兩大知名飲料連鎖品牌也於5月中旬祭出優惠，其中COMEBUY推出整整一個月的「買手搖送樂事」好康，CoCo都可也因應生日慶新推一杯就飽的「百香雙響炮」與「星空葡萄」特價，加碼新品「星空蜜橘」第二杯半價，系列優惠快筆記！

COMEBUY：買指定飲品送樂事：5/15-6/15

蘋果冰茶大杯售價50元，鳳梨冰茶為60元。圖／COMEBUY提供

繼與小蜜媞護唇膏、Xpark水族館聯名，COMEBUY 5月攜手「樂事」洋芋片推出限定活動。5/15至6/15為止，只要到全台COMEBUY門市購買大杯「蘋果冰茶」或「鳳梨冰茶」，任兩杯即可獲得「樂事」韓式辣醬炸雞口味洋芋片乙包，薯片尬清爽系好茶超過癮，限量24000包，送完為止。

COMEBUY鮮調果茶系列「蘋果冰茶」、「鳳梨冰茶」選用在地水果，其中「鳳梨冰茶」嚴選台灣南投及屏東一帶本土鳳梨製作，調入茉莉綠茶茶湯可謂消暑逸品，搭配樂事零食絕對是解嘴饞新組合。

CoCo限定優惠：5/13-5/16

星空葡萄原價70元、百香雙響炮55元、星空蜜橘70元。圖／編輯攝影、CoCo提供

CoCo提前釋出生日慶活動，5/13至5/16期間，可以48元喝到高顏值「星空葡萄」，而果茶系招牌「百香雙響炮」憑藉滿滿的珍珠與高纖椰果成為咀嚼愛好者的首選，如今只要38元就能開喝，用銅板價換飽足感。全台門市各選兩日參與活動，各分店確切優惠日期以官方為準。

此外，5/28前凡購買「星空蜜橘」，出示官方臉書指定圖片即享「第二杯半價」。吸睛新品採用蜜橘打製成冰沙，加上啵啵晶球，酸甜口感每口好幸福。

不僅如此，CoCo早前與ROX 新世代的活動同步進行中，5/31前只要於門市消費滿百，即可獲得中獎率100%的刮刮卡，有機會刮出「同品項買一送一」、「第二杯半價」、星空葡萄「第二杯30元」、現折10元等優惠，粉絲們要把握。

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