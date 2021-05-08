全聯3大獨家新品！初鹿牧場「鮮奶薄餅」、珍煮丹「黑糖珍奶甜筒」快跟上

手搖控優惠即日開跑快筆記！文青系手搖品牌「不要對我尖叫」因應母親節特別推出快閃優惠，5/9當日媽媽和孩子到訪消費，即享「小孩幾歲就現折幾元」，另外主打古早台味的「迪茶」5月份也豪邁推出12天買一送一，

2021-05-05 14:55