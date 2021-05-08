全聯3大獨家新品！初鹿牧場「鮮奶薄餅」、珍煮丹「黑糖珍奶甜筒」快跟上
全聯福利中心3大最夯新品準備囤貨！珍煮丹明星商品日前正式化身「家庭號包裝」的雪糕及甜食，熟悉的Pepero巧克力棒也變身放大版雪糕，而初鹿牧場也最新打造濃郁點心「鮮奶薄餅」，統統已悄然上市，大家即日起逛超市就能輕鬆入手最熱門冰品或嘴饞小點心。
初鹿牧場「鮮奶薄餅」隨手包款
作為鮮奶界霸主之一的「初鹿牧場」繼推出懶人早餐版的鮮奶饅頭和鮮奶乳酪捲後，此次於全聯獨家新推「鮮奶薄餅」，嚴選100%台東初鹿鮮乳、不添加滴水製成，每口奶香味十足且越吃越涮嘴，隨手包的設計也超便攜，居家或上班時來一包十分方便。「鮮奶薄餅」每盒6入，售價99元，目前特價89元。
Pepero巧克力脆皮雪糕
來自韓國的經典零食「Lotte Pepero巧克力棒」近期將「杏仁巧克力棒」、「花生巧克力棒」兩款口味製成雪糕，外觀可謂神還原，巧克力外皮包裹香草冰淇淋，整體滋味不甜膩，拍起照也超吸睛。「Lotte Pepero杏仁巧克力脆皮雪糕」售價29元、「Lotte Pepero花生巧克力脆皮雪糕」28元，銅板價開吃超療癒。
珍煮丹4大冰品家庭號包裝
職人飲品「珍煮丹」以黑糖珍珠最受歡迎，早前以鎮店飲料「黑糖珍珠鮮奶」與「泰泰鮮奶茶」為主角，研發了高顏值的「黑糖鮮奶雪糕」及「泰式奶茶雪糕」，如今兩款皆以家庭號包裝正式進駐全聯，想嘗鮮不必到手搖門市，就近就能買。不僅如此，「黑糖珍奶甜筒家庭號」也將同步上架，品牌採用獨家冷凍技術保留黑糖珍珠的Q彈口感，搭配帶有紅茶香的奶茶冰體與酥脆甜筒，有望搶攻最強消暑逸品。
另外，珍煮丹「黑糖牛奶大福家庭號」於麻糬皮包有鮮奶冰淇淋與珍煮丹黑糖蜜，甜蜜冰品作為下午茶頗為合適。「黑糖牛奶大福」4入家庭號每盒155元，「泰式奶茶雪糕」4入家庭號售價159元、「黑糖珍奶甜筒」3入家庭號149元。
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