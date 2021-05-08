全台最美「萬波概念店」日系裝潢超質感！小山園抹茶那堤＋獨家肉鬆餐點必吃

台灣手搖市場競爭激烈，許多飲料品牌近幾年紛紛升級，為消費者製造新亮點。而主打古早味的傳統茶飲品牌「萬波島嶼紅茶」將滿三週年之際，首度推出絕美日式概念店「The Ship by Wanpo」，從門市日系設計、全新菜單飲品及獨家餐點選項，進階版萬波準備躍升台中朝聖必訪據點。

圖／萬波島嶼紅茶提供 圖／萬波島嶼紅茶提供

「The Ship by Wanpo」座落台中豐原街道，店裝採用日式風格，從裡到外的木質裝潢增添溫馨氛圍，走入店內還有吧台與一整排拉霸，打造與傳統茶飲店截然不同的空間。而現場也推出最新菜單，其中多達7款的原茶系列、經典島嶼紅茶「The Ship精選紅茶」皆以「冷泡」的方式萃取茶湯，搭配拉霸設備讓每杯茶都能維持最佳品質。

圖／萬波島嶼紅茶提供 圖／萬波島嶼紅茶提供

而抹茶控絕對不能錯過首度登台的「小山園抹茶那堤」，嚴選小山園抹茶混搭鮮奶，醇香滋味超療癒，原本只能在日本萬波喝得到，現在到台中就能喝爆！此外，開賣後備受喜愛「白鳳金露」、「小葉雀舌」感受得到花果香的紅茶；「煙花烏龍」入口有淡淡紅茶茶香搭配烏龍醇厚口感；還有「碧螺春綠茶」以及「四季春」清爽系原茶，都適合茶控嘗鮮。

圖／萬波島嶼紅茶提供

飲品限定喝法還沒結束！手搖愛好者在「The Ship by Wanpo」也有「奶油」加料選項可於茶品加入獨家奶蓋，品牌強調滋味猶如在吃紐約乳酪蛋糕，微酸風味配上茶湯令人驚喜。而The Ship by Wanpo初次供應烘焙餐點「肉鬆小波」，試營運期間深受關注，蛋糕體灑滿肉鬆，甜滋味尬上內餡香草卡士達，配杯茶瞬間成為悠閒下午茶組合，預計5月底正式販售。

The Ship by Wanpo

地址：台中市豐原區西安街16號

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