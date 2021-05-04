聽新聞
test
0:00 / 0:00
20元開喝！大苑子「綠袖」鮮果茶快閃5日，加碼「許慶良鮮乳雞蛋糕」超欠吃
大苑子鐵粉要跟上！為歡慶20歲生日，大苑子推出系列新品和優惠，5/5起開賣會員獨享經典水果茶「綠袖」，每杯只要20元，更同步推出「許慶良鮮乳雞蛋糕」、「許慶良芒果鮮奶酪」，挑戰手搖控最CHILL下午茶。
因應品牌20週年，大苑子於5/5推出復刻系鮮果茶飲「綠袖」，綠茶茶湯在梅子與檸檬的點綴下變得更為沁涼消暑，即日起至大苑子APP的優惠專區領取優惠券，即可天天20元開喝，全台限量20萬杯、快閃至5/9，喜愛酸甜風味的手搖控要把握。
而因應生日慶，大苑子市府夢想店、逢甲福星店也首度開賣「許慶良鮮乳雞蛋糕」，嚴選特A級許慶良鮮乳調配新鮮雞蛋，加上日本低甜度海藻糖不加一滴水製成，雞蛋糕紮實綿密，原味就香氣四溢，也有限定口味夾入同樣採用許慶良鮮乳打造的「牛奶卡士達」內餡，另有屏東鳳梨和蘋果手工熬煮的「春蜜紅蘋」，特色風味超誘人，每盒4入原味50元、內餡款每盒65元。
而甜點控除了有雞蛋糕，現場也首次販售芒果鮮奶酪，許慶良鮮乳、新鮮奶酪及手工芒果果醬組合成夢幻逸品，搭配現切芒果丁，每口都療癒，5/31前全台79家門市販售，每入55元，一盒220元。
延伸閱讀：
．6大新優惠！星巴克「全品項買1送1」隱藏版好康爽喝2週、黑咖啡分享日5月快閃
．9家母親節小確幸！38元喝春水堂珍奶、5折享晶華酒店吃到飽
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言