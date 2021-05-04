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20元開喝！大苑子「綠袖」鮮果茶快閃5日，加碼「許慶良鮮乳雞蛋糕」超欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子提供
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大苑子鐵粉要跟上！為歡慶20歲生日，大苑子推出系列新品和優惠，5/5起開賣會員獨享經典水果茶「綠袖」，每杯只要20元，更同步推出「許慶良鮮乳雞蛋糕」、「許慶良芒果鮮奶酪」，挑戰手搖控最CHILL下午茶。

圖／大苑子提供
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因應品牌20週年，大苑子於5/5推出復刻系鮮果茶飲「綠袖」，綠茶茶湯在梅子與檸檬的點綴下變得更為沁涼消暑，即日起至大苑子APP的優惠專區領取優惠券，即可天天20元開喝，全台限量20萬杯、快閃至5/9，喜愛酸甜風味的手搖控要把握。

圖／大苑子提供
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而因應生日慶，大苑子市府夢想店、逢甲福星店也首度開賣「許慶良鮮乳雞蛋糕」，嚴選特A級許慶良鮮乳調配新鮮雞蛋，加上日本低甜度海藻糖不加一滴水製成，雞蛋糕紮實綿密，原味就香氣四溢，也有限定口味夾入同樣採用許慶良鮮乳打造的「牛奶卡士達」內餡，另有屏東鳳梨和蘋果手工熬煮的「春蜜紅蘋」，特色風味超誘人，每盒4入原味50元、內餡款每盒65元。

圖／大苑子提供
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而甜點控除了有雞蛋糕，現場也首次販售芒果鮮奶酪，許慶良鮮乳、新鮮奶酪及手工芒果果醬組合成夢幻逸品，搭配現切芒果丁，每口都療癒，5/31前全台79家門市販售，每入55元，一盒220元。

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