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Pepero化身雪糕！2款「Lotte Pepero巧克力脆皮雪糕」造型口味神還原，全聯、家樂福就有
不論是否去過韓國，幾乎所有大小朋友都曾吃過樂天「Lotte Pepero巧克力棒」，而這款人氣零嘴不僅有白巧克力、夾心等新口味，日前也變身雪糕首度登台，以經典「杏仁巧克力棒」、「花生巧克力棒」兩款口味為主角打造成脆皮雪糕，外觀乍看猶如放大版Pepero，每支只要29元，即日起可於全聯便利中心、家樂福購入。
「Lotte Pepero杏仁巧克力脆皮雪糕」、「Lotte Pepero花生巧克力脆皮雪糕」早前搶先於香港登場，日前有不少台灣粉絲逛全聯時眼尖發現這款新品，購入嘗鮮後網上一致好評。雪糕巧克力外皮分別佈滿杏仁與花生顆粒，可謂神還原巧克力棒本體，而內部的香草冰淇淋濃郁滑順，整體組合不甜膩，吃起來療癒指數極高。值得一提的是，Pepero雪糕每支僅29元，家樂福則限時特價28元，配盒同口味的巧克力棒一起吃超過癮，近期可到全聯或家樂福掃貨一波！
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