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收假開喝！麥當勞McCafé「蜂蜜特調」買1送1、全家咖啡買6送6

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／屈臣氏官方臉書、全家便利商店官網
圖／屈臣氏官方臉書全家便利商店官網

收假後就用小資優惠開啟五月新生活！麥當勞McCafé聯手「蜜蜂工坊」日前全新打造「蜂蜜特調」新品，喜愛的粉絲絕對不能錯過隱藏版買一送一，而全家便利商店每月好咖日也將準時於6號快閃，咖啡控買六送六要把握。

麥當勞：McCafé蜂蜜特調「買一送一」：截至5/26

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥當勞McCafé早前曾與「蜜蜂工坊」推出蜂蜜紅茶，成為許多人的夏季潤喉飲品，日前「蜂蜜特調」系列再出新力作，「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜那堤（冰／熱），每杯調入百分之百龍眼荔枝蜜，飲用前攪拌30秒才能品嚐最佳風味。

而即日起至5/26凡至屈臣氏實體門市消費，不限金額可送McCafé蜂蜜特調「買一送一優惠券」，憑券至全台麥當勞門市購買兩杯同品項的「冰蜂蜜奶茶」或「冰蜂蜜紅茶」，即享買一送一，最高現省65元。每筆消費限贈乙張，兌換時間截至6/8。

圖／屈臣氏官方臉書
圖／屈臣氏官方臉書

全家單品拿鐵、美式「買六送六」：5/6一日限定

圖／屈臣氏官方臉書、全家便利商店官網
圖／屈臣氏官方臉書全家便利商店官網

全家便利商店每月6號好咖日都會祭出指定優惠，5月份祭出單品美式、拿鐵「買六送六」，5/6當天早上10點起可於全家APP「隨買跨店取」搶購，開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，會員不限購買組數，兌換期限至7/31。

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