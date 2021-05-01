連7日買一送一！日出茶太「買珍奶送春上布丁蛋糕」　信義威秀看電影新組合

看電影不只能配爆米花！於全球擁有多家門市據點的手搖品牌「日出茶太」即日起正式插旗台北信義威秀，官方特別聯手竹北古早味必吃伴手禮「春上布丁蛋糕」打造「春上布丁蛋糕奶茶」，而為歡慶全新概念店開幕，現場獨家祭出長達一周的買一送一活動，買太極珍奶即可獲得一顆迷你版的「原味春上蛋糕」，超狂甜點組合準備升級民眾看電影體驗。

圖／日出茶太臉書專頁

日出茶太早前曾於新竹站前店搶先與「春上布丁蛋糕」合作，推出集結雙方招牌特色的「春上布丁蛋糕奶茶」，經典奶茶調入滑順鮮奶油，加入自製布丁，濃郁布丁蛋糕風味加上Q彈珍珠一喝就上癮。而「春上布丁蛋糕」也化身獨享版「春上Mini」蛋糕，將熟悉的原味、黑糖、巧克力、抹茶口味變身迷你尺寸，還結合日出茶太飲料祭出「厚奶茶」、「香芋」新口味，台北甜點控就近衝！

圖／日出茶太臉書專頁

配合此次概念店，品牌祭出連14天的限定優惠活動，即日起至5/7凡至信義威秀店購買太極珍奶，即可免費獲得一個原味「春上Mini蛋糕」，盡享珍奶配蛋糕的甜蜜組合，每日限量100個，每人限購兩組。而5/8至5/14也接力祭出組合好康，若購買「太極珍奶」或「芒果QQ」，搭配任一口味春上Mini蛋糕即享99元特價，每人限購兩組，連假出遊別錯過！

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