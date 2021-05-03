犒賞最棒的自己！ 大台北「飯店BUFFET下午茶」Top 10

對自己好一點～吃個下午茶吧！

平時上班好辛苦，偶爾想犒賞自己要去哪裡呢？特殊節日快要到了，要帶爸爸媽媽或跟戀人去哪裡吃飯呢？飯店吃到飽絕對一個很棒的選擇，不但很有面子，還能擁有特別享受的體驗，感謝自己或他人一年來的關懷與照顧。對於小資族來說，下午茶時段可以享受到美食與服務，價格也不會太負擔～真的非常開心划算！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫大家整理了大台北地區的飯店下午茶吃到飽中，哪一家最被網友熱議？快點拿起電話訂位訂起來吧～

image source：fb/喜來登大飯店

10 花園大酒店／饗聚廚房

饗聚廚房的下午茶可說是非常具有台灣本土特色，不僅有「滷味區」還有「台式潤餅區」，以上區域都有食材給大家現場選擇，現點現做，可以享受吃到現做的美味。除此之外，還有「南洋風味現煮麵區」等熱食，吸引許多網友想嘗鮮。

說到下午茶，甜點當然不能少，除了有各式各樣的小蛋糕、馬卡龍、冰淇淋外，飯店還提供了視覺味覺都一流的巧克力噴泉，簡直是療癒了整個禮拜的辛勞啊！

地址：台北市中正區中華路二段1號1樓

時間：假日15:00-17:00

價格：$699

9 六福萬怡酒店／敘日 全日餐廳

敘日的下午茶可說是各國美食匯聚，除了有基本台灣道地的小炒、麻辣燙以外，還有泰式檸檬魚和披薩等，冷盤方面還有多種口味的沙拉，讓大吃中的你也有攝取輕食美味的機會，更提供生魚片和壽司，CP值瞬間Up Up！

甜點部分除了有鬆餅、瑪德蓮外，還有一個超大的甜點櫃，散發一種不能輸的氣勢，不只有小蛋糕們，還有泡芙提供給大家品嚐，各位真的要馬上訂位訂起來！



地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

時間：14:30 - 16:30

價格：$690（不分例假日）

8 寒舍艾美酒店／探索廚房

探索廚房下午茶食物種類幾乎可以媲美午晚餐的浮誇程度，不僅有港點、烤牛肋條、法式煎薄餅、酥皮濃湯、現燙牛肉湯等，還有現切生魚片、海鮮散壽司丼。

甜點更是多樣化，除了有現烤可麗餅、可麗露、鮮乳捲，不少網友都覺得他們的甜點既精緻又好吃，甜而不膩讓人會想再次二訪呢！

地址：台北市信義區松仁路38號



時間：15:00-17:00

價格：週一至週五 $990，假日 $1090

image source: kkday

7 美福大飯店／palette 彩匯自助餐廳

palette 彩匯座落於黃金地段的大直，食物也相當不馬虎，日式料理的生魚片、台式熟成牛肉麵、南洋料理的肉骨茶，港式的叉燒包和燒賣，海鮮區甚至連螃蟹都有。還不僅如此，另外還有炸物和烤物區。

甜點的部分馬卡龍算是他們家最有名的，不少網友都表示非常爽口，吃過之後都會念念不忘呢。

地址：台北市中山區樂群二路55號

時間：15:00-17:00 5/1-5/2 及 5/8-5/9 停止供應

價格：$980

6 凱撒大飯店／咖啡園 Checkers

咖啡園 Checkers位於台北的中心點——台北車站，可說是已經是老字號的吃到飽之一。不但有先做的窯烤披薩，還有炸物，牛排、壽司，而最多人推薦的則是他們家的鍋物——現沖牛肉湯與酸菜白肉鍋，喝了之後回甘的感覺真的很棒呢！

冰品提供哈根達斯、莫凡彼冰淇淋兩種供大家作選擇，甜點的部分飯店都會利用季節水果做成的蛋糕甜點，像之前就推出了許多草莓甜點，讓許多女生都少女心噴發啦！

地址：北市中正區忠孝西路一段38號

時間：14：30～17：00

價格：$580（不分例假日）

image source: 官網

5 老爺大酒店／Le Caf'e咖啡廳

Le Caf'e咖啡廳的每一道料理都非常用心，看似普通的炒飯其實炒得粒粒分明，完全不輸那些高級中餐廳，而據說他們的港點也非常好吃，網友還表示蘿蔔糕好吃程度可以一次吃五片呢！

甜點部分，他們家的起司蛋糕非常有名，所以建議大家吃鹹食的時候記得留點胃吃吃看他們的蛋糕噢～

地址：台北市中山區中山北路

二段37之1號2樓

時間：14:30～17:00

價格：平日$620，假日$720

4 君悅酒店／凱菲屋

君悅酒店座落於信義區，不少國內國外的表演歌手為了方便前往演出場地，都會入住君悅酒店，所以當然料理就要能提供給外國人，讓他們也能吃得習慣啦～

凱菲屋提供現做帕里尼、印度脆餅配上特調醬汁、港式點心、台式麻油雞、日式壽司生魚片等。而甜點還有栗子泡芙、巧克力熔岩蛋糕和哈根達斯等，是不是看來都流口水了呢？

地址：台北市信義區松壽路2號1樓

時間：3:00 PM - 5:00 PM

價格：平日$880，假日$1080

3 晶華酒店／栢麗廳 Brasserie

晶華酒店相信大家最近都很常看到，今年他們常常會推出情人節、38婦女節優惠活動，讓大家可以用優惠價格吃到高級晚餐吃到飽。

當然，他們的下午茶的品質也不遑多讓，有重口味的重慶水煮魚、現炒義大利麵。而且甜點也做得非常小，為讓大家能夠品嚐到更多不同種類，真的非常貼心！

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號1樓

時間：2:30 pm–4:30 pm

價格：平日$880，假日$980

2 香格里拉遠東國際大飯店／遠東CAFÉ

香格里拉的飯店一直帶給人一直時尚、很有質感的感覺，遠東CAFÉ在去年底改裝後重新開幕，他們的餐廳也相當不隨便，連餐點擺放都非常講究，讓你一眼看去大飽眼福。

除了基本的日式料理、台式熱炒、港式燒臘、南洋料理、美式牛排外，還提供鐵板料理新鮮現做，讓大家能吃到最美味的鐵板燒，甜點也非常厲害，不只有許多療癒人心的精緻小蛋糕、巧克力噴泉，還有最近火紅的老奶奶檸檬蛋糕～

地址：台北市大安區敦化南路二段201號6樓



時間：14:30-16:30

價格：平日$880 假日$1080

image source: 官網

1 喜來登大飯店／十二廚 Kitchen 12

喜來登大飯店的十二廚在去年底改裝後重新開幕，下午茶居然有波士頓龍蝦螯吃到飽！！！簡直是浮誇系吃到飽沒有之一！另外還有紹興冰釀蝦、德國豬腳、泰式酸辣拌海鮮、日式生魚片、印度咖哩雞，種類多樣。

甜點部分除了有精緻的蛋糕外，還提供南洋口味的甜點椰香雪花糕、蛋黃綠豆點心、黃豆粉裹黑糖蕨餅，還有讓肉桂控為之瘋狂的肉桂捲，真的是太有CP值了，第一名當之無愧啊！

地址：中正區忠孝東路一段12號1樓

時間：03:00 PM – 05:00 PM

價格：平日$790 假日$990





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月28日至2021年04月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北飯店吃到飽下午茶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



