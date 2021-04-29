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貓奴吃起來！日本NEKO NEKO CHEESECAKE「貓咪起司蛋糕」來台了　全台快閃地點、日期快筆記

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／NEKO NEKO CHEESECAKE
圖／NEKO NEKO CHEESECAKE

貓奴準備排隊了！來自日本的「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」進軍台灣後，深受台灣消費者喜愛，貓咪輪廓的吐司好吃也好拍。同樣在日本大受歡迎的「NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕」也宣布將於4/30起來台快閃，首波快閃活動於台北新光三越登場，緊接著中部、南部也將輪番接棒快閃，屆時全台將刮起一股貓咪熱潮。

來自日本東京「NEKO NEKO CHEESECAKE貓咪起司蛋糕」2020年在當地開賣就擄獲不少貓奴的心，以貓迷臉蛋作為造型的起司蛋糕更成為人氣伴手禮，如今宣布將於4/30來台快閃，首波活動將於台北新光三越A11登場，台中6月、台南7月、高雄8月都將輪番上陣，讓貓奴吃貨皆能品嚐到貓咪起司蛋糕的高人氣魅力。

圖／NEKO NEKO CHEESECAKE
圖／NEKO NEKO CHEESECAKE

此次快閃活動帶來兩款濃郁系起司蛋糕。「經典貓起司蛋糕」揉合法國布里德蒙起司與澳洲頂級濃醇起司的滋味，採用急速冷卻工法製成，每一口都吃得到像是剛出爐的新鮮風味；「布里貓起司蛋糕」同樣以法國布里德蒙起司與澳洲頂級濃醇起司製成，表層淋上特製杏桃果醬，帶出奶香融合微酸桃香的多層次口感，是在日本人氣最高的品項。

除了帶來兩款起司蛋糕外，品牌還邀請日本插畫家設計6款外盒包裝，6大貓咪品種躍上包裝封面顏值超高，買來收藏或是作為伴手禮都合適。

圖／NEKO NEKO CHEESECAKE
圖／NEKO NEKO CHEESECAKE

「NEKO NEKO CHEESECAKE」台灣快閃資訊

4/30～5/24台北新光三越A11

6/3～6/27台中中港新光三越

7/1～8/1台南小西門新光三越

8/3～8/15高雄左營新光三越

8/17～8/29高雄草衙道新光三越

圖／NEKO NEKO CHEESECAKE
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蛋糕 新光三越 澳洲 吐司 伴手禮

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