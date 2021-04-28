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跟手掌一樣大！好市多罪惡新品「檸檬乳酪塔」高CP值登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」FB「Costco好市多商品經驗老實說」

美式賣場好市多每回推新品都吸引會員手刀嘗鮮，日前最新登場的「檸檬乳酪塔」也沒有逃過甜點控的法眼，剛上架三日皆為正評，尤其巨大尺寸與紮實餡料的組合被盛讚CP值極高，甜點愛好者揪團走起！

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多全新打造夏季必吃「檸檬乳酪塔」，厚實塔皮包有檸檬奶油霜、夾滿特調檸檬乳酪內餡，上層味道偏酸，中間則為濃郁乳酪，整體風味佳。新品一盒6入399元，每顆跟手掌一樣大，被網友讚譽經濟實惠，還有人表示需要分兩次吃，飽足感爆棚，悠閒的下午搭配熱茶一併食用超療癒，近期造訪好市多可別錯過啦！

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

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