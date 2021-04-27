麻古茶坊7款「隱藏版飲品」挑戰咀嚼界霸主！布蕾搖滾波波奶茶、芝芝金萱3Q超有料

咀嚼控幸福來得太突然！憑藉芝芝果粒系列打響名號的「麻古茶坊」即日起一口氣推出7款「癮藏版飲品」，招牌奶茶、金萱茶紛紛尬上人氣配料大升級，加碼用料不手軟的珍芋奶茶，讓手搖迷每杯喝到嘴巴好忙！

由左至右為「搖滾波波奶茶」、「布蕾搖滾波波奶茶」、「珍芋奶茶」。圖／麻古茶坊官網

「麻古茶坊」此次推出超有料新品，首要主打的「搖滾波波奶茶」奶茶搭Q彈葡萄波波、珍珠一次滿足，「布蕾搖滾波波奶茶」加入經典布蕾口感更加濃郁滑順，拿鐵愛好者也可選擇紅茶拿鐵的款式。而芋圓控不能錯過「珍芋奶茶」，豐盛芋圓、珍珠搭配香醇奶茶療癒必備。

由左至右為「金萱雙Q」、「金萱3Q」、「芝芝金萱雙Q」、「芝芝金萱3Q」。圖／麻古茶坊官網

此外，以台灣金萱茶湯為主的4款飲料亦變身全新組合，偏好清爽路線的人可選搭配波霸及椰果的「金萱雙Q」，升級版的「金萱3Q」則加入珍珠、白玉波霸與椰果，彈牙口感和淡雅茶香超解膩。而提到麻古自然少不了「芝芝」，邪惡奶蓋嚴選紐西蘭奶油乾酪與牛奶製成，鹹香風味混入金萱雙Q組成「芝芝金萱雙Q」，選擇困難症若來杯「芝芝金萱3Q」即可將麻古精華一網打盡，7款飲料即日起正式開賣，粉絲們一天一杯就能完成一周嘗鮮計劃啦！

麻古茶坊癮藏版系列（即日開賣）

價位：搖滾波波奶茶：中南部55、北部60元；搖滾波波紅茶拿鐵：中南部65、北部70元布蕾搖滾波波奶茶：中南部75、北部80元布蕾搖滾波波紅茶拿鐵：中南部85元、北部90元珍芋奶茶：中南部60元、北部65元金萱雙Q：北中南35元；金萱三Q：北中南40元芝芝金萱雙Q：北中南55元；芝芝金萱三Q：北中南60元

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