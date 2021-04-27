快訊

「登火星非富人的逃生艙」 馬斯克：自願者優先 恐很多人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻古茶坊7款「隱藏版飲品」挑戰咀嚼界霸主！布蕾搖滾波波奶茶、芝芝金萱3Q超有料

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麻古茶坊官網、臉書專頁
圖／麻古茶坊官網臉書專頁

咀嚼控幸福來得太突然！憑藉芝芝果粒系列打響名號的「麻古茶坊」即日起一口氣推出7款「癮藏版飲品」，招牌奶茶、金萱茶紛紛尬上人氣配料大升級，加碼用料不手軟的珍芋奶茶，讓手搖迷每杯喝到嘴巴好忙！

由左至右為「搖滾波波奶茶」、「布蕾搖滾波波奶茶」、「珍芋奶茶」。圖／麻古茶坊官網
由左至右為「搖滾波波奶茶」、「布蕾搖滾波波奶茶」、「珍芋奶茶」。圖／麻古茶坊官網

「麻古茶坊」此次推出超有料新品，首要主打的「搖滾波波奶茶」奶茶搭Q彈葡萄波波、珍珠一次滿足，「布蕾搖滾波波奶茶」加入經典布蕾口感更加濃郁滑順，拿鐵愛好者也可選擇紅茶拿鐵的款式。而芋圓控不能錯過「珍芋奶茶」，豐盛芋圓、珍珠搭配香醇奶茶療癒必備。

由左至右為「金萱雙Q」、「金萱3Q」、「芝芝金萱雙Q」、「芝芝金萱3Q」。圖／麻古茶坊官網
由左至右為「金萱雙Q」、「金萱3Q」、「芝芝金萱雙Q」、「芝芝金萱3Q」。圖／麻古茶坊官網

此外，以台灣金萱茶湯為主的4款飲料亦變身全新組合，偏好清爽路線的人可選搭配波霸及椰果的「金萱雙Q」，升級版的「金萱3Q」則加入珍珠、白玉波霸與椰果，彈牙口感和淡雅茶香超解膩。而提到麻古自然少不了「芝芝」，邪惡奶蓋嚴選紐西蘭奶油乾酪與牛奶製成，鹹香風味混入金萱雙Q組成「芝芝金萱雙Q」，選擇困難症若來杯「芝芝金萱3Q」即可將麻古精華一網打盡，7款飲料即日起正式開賣，粉絲們一天一杯就能完成一周嘗鮮計劃啦！

麻古茶坊癮藏版系列（即日開賣）

價位：
搖滾波波奶茶：中南部55、北部60元；
搖滾波波紅茶拿鐵：中南部65、北部70元
布蕾搖滾波波奶茶：中南部75、北部80元
布蕾搖滾波波紅茶拿鐵：中南部85元、北部90元
珍芋奶茶：中南部60元、北部65元
金萱雙Q：北中南35元；金萱三Q：北中南40元
芝芝金萱雙Q：北中南55元；芝芝金萱三Q：北中南60元

延伸閱讀：

「51勞動節」社畜優惠懶人包！7-11咖啡買10送10、牛排買1送1、連鎖咖啡買1送1

CoCo刮刮卡「買1送1」到5月！跨界聯手「ROX新世代」推雙重優惠

奶茶 珍奶

相關新聞

手刀搶！IKEA「榴槤霜淇淋」開賣日曝光、也能吃哈密瓜，加碼榴槤塔好邪惡

榴蓮控們要瘋狂了！IKEA將於5月，再度將推出限定口味的「榴槤口味霜淇淋」，完全期間限定發售，還加碼推出吃得到榴槤果肉的...

麻古茶坊7款「隱藏版飲品」挑戰咀嚼界霸主！布蕾搖滾波波奶茶、芝芝金萱3Q超有料

咀嚼控幸福來得太突然！憑藉芝芝果粒系列打響名號的「麻古茶坊」即日起一口氣推出7款「癮藏版飲品」，招牌奶茶、金萱茶紛紛尬上人氣配料大升級，加碼用料不手軟的珍芋奶茶，讓手搖迷每杯喝到嘴巴好忙！ 「麻

CoCo刮刮卡「買1送1」到5月！跨界聯手「ROX新世代」推雙重優惠，喝飲料賺遊戲虛寶

CoCo都可最新買一送一登場！品牌不定期推出的線上優惠，這回跨界攜手人氣遊戲「RO 仙境傳說：新世代的誕生」祭出一連串聯名活動，即日起凡至實體門市消費滿額即贈「限量刮刮卡」，還有隱藏遊戲優惠，讓手搖控

爆餡「羅馬生乳包」台灣3處吃得到！巧克力雪球圓滾滾、白皙內餡入口即化

風靡韓國、日本的「羅馬生乳包」熱潮燒到台灣啦！圓滾滾造型包滿生乳內餡，吃起來意外清爽，如今台中、台南、高雄就吃得到。除了免出國重現經典風味，還有品牌打造巧克力外皮、新創提拉米蘇內餡的生乳髒髒包等，超夯

鹿角巷「黑糖QQ奶綠」首登場！截圖現折10元，加碼濃粹奶霸全台買得到

手搖飲中的黑糖系列一直是人氣品項，鹿角巷此次首度開賣全新「黑糖QQ奶綠」，特別以黑糖凍取代經典鹿丸，強調甜度低卻不失黑糖焦糖香氣，4/26正式上市，並同步祭出2大優惠活動，粉絲們快跟上！ 鹿角巷

麥當勞「蛋捲冰淇淋＋咖啡」新吃法！2步驟搞定、隱藏版買法冰淇淋免費

繼去年「400次咖啡」從韓國紅到台灣，當地早前又掀起新一波打卡吃法，但這回不必自己費力攪拌，只要到麥當勞購入「蛋捲冰淇淋」、「冰那提」即可輕鬆搞定。台灣的大家除了能同步坐享平價版「漂浮冰咖啡（Affo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。