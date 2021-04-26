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CoCo刮刮卡「買1送1」到5月！跨界聯手「ROX新世代」推雙重優惠，喝飲料賺遊戲虛寶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo都可提供
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CoCo都可最新買一送一登場！品牌不定期推出的線上優惠，這回跨界攜手人氣遊戲「RO 仙境傳說：新世代的誕生」祭出一連串聯名活動，即日起凡至實體門市消費滿額即贈「限量刮刮卡」，還有隱藏遊戲優惠，讓手搖控和遊戲玩家能享雙重好康。

圖／CoCo都可提供
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CoCo首度與ROX 新世代合作，即日起至5/31止只要於門市消費滿百，即可獲得中獎率100%的刮刮卡，飲料方面有機會刮出「同品項買一送一」、「第二杯半價」、星空葡萄「第二杯30元」、現折10元等優惠，讓小資族開喝更無負擔。而遊戲最高可刮中150 萬水晶、奧丁璀璨聖匣等遊戲重要虛寶，4/30起遊戲中還會出現「CoCo聯名背飾和頭像框」，另有專屬飲料券可以兌換。

圖／CoCo都可提供
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另外，CoCo X ROX新世代分別於台北、桃園、新竹打造主題門市，5/11前到店購買飲品，杯貼還暗藏指定代碼，於RO 手遊上輸入即可獲取免費禮包。提醒大家刮刮卡全台限量60000張，可累贈、贈完為止，外送不適用此活動、優惠無法併用。而南港展覽館、遠雄汐止、捷運北車、環球板橋、桃捷A12、文心秀泰、台中新時代、清境小瑞士、台南南紡、高雄夢時代、高雄草衙道、高雄悦誠不參與此活動。

圖／CoCo都可提供
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CoCo X ROX新世代主題打卡門市
西門町門市：萬華區武昌街二段 4 號
桃園大同門市：桃園區大同路41號
新竹城隍廟門市：西門里中山路 98 號

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