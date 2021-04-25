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爆餡「羅馬生乳包」台灣3處吃得到！巧克力雪球圓滾滾、白皙內餡入口即化

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@money9992授權、IG@wanping0831授權
圖／IG@money9992授權IG@wanping0831授權

風靡韓國、日本的「羅馬生乳包」熱潮燒到台灣啦！圓滾滾造型包滿生乳內餡，吃起來意外清爽，如今台中、台南、高雄就吃得到。除了免出國重現經典風味，還有品牌打造巧克力外皮、新創提拉米蘇內餡的生乳髒髒包等，超夯療癒系點心不吃爆太可惜，想吃記得提前預訂以免撲空！

高雄：奧瑪烘焙

圖／IG@warm_and_food授權
圖／IG@warm_and_food授權

高雄著名麵包店「奧瑪烘焙」共有4家門市，憑藉爆漿餐包、奶蓋蛋糕系列虜獲饕客芳心，近年也新推肉桂捲、厚芋泥蛋糕等，今年更搶先跟上新風潮，推出經典風味的「羅馬生乳包」，採用生吐司麵團製成Q彈且鬆軟的麵包本體，內餡則嚴選北海道十勝奶霜、馬斯卡邦乳酪、法國鮮奶油，綿密生乳餡塞好塞滿，吃起來不甜膩，每顆65元。

圖／IG@wanping0831授權
圖／IG@wanping0831授權

奧瑪烘焙
重愛店門市（旗艦店）地址：高雄市左營區重愛路221號
義大世界門市地址：高雄市大樹區學城路12號B區B1
悅誠店門市地址：高雄市三民區民族一路427號B1
新光三越左營店地址：高雄市左營區高鐵路115號彩虹市集3F

台南：Perfe'dough

圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

台南甜甜圈專賣店「Perfe'dough」本就是排隊名店，店內爆漿甜甜圈經常半小時就完售，日前新推微改良版的羅馬生乳包「法芙娜巧克力雪球」，巧克力蓬鬆外皮尬上雪白餡料超吸睛，沁涼的白皙內餡吃起來隱約有冰淇淋口感，夾雜些許莓果酸甜，味道清爽誘人，每顆同樣65元。

Perfe'dough
地點：台南市南區新興路414號3樓
營業時間：13:00-18:00（週二三四公休）

台中：糖印麵包

圖／糖印麵包臉書專頁
圖／糖印麵包臉書專頁

除了南部，台中人也能就近吃到「羅馬生乳包」。本位於中興大學「糖印麵包」去年底搬遷至新店址人氣不減，各式台式麵包、水果酵母麵包等都備受老饕喜愛，上週首度開賣生乳包新品，使用北海道鮮奶油、依思尼鮮奶油製成原味生乳包，還特別結合新鮮熬煮的鳳梨獨家推出「鳳梨生乳包」，另有「提拉米蘇生乳髒髒包」，巧克力麵包內夾入提拉米蘇慕斯，再撒上可可粉，創意組合巧克力控一定要試。

糖印麵包
地址：台中市西區向上南路一段162-10號
時間：09:30~20:00

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