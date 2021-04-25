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鹿角巷「黑糖QQ奶綠」首登場！截圖現折10元，加碼濃粹奶霸全台買得到
手搖飲中的黑糖系列一直是人氣品項，鹿角巷此次首度開賣全新「黑糖QQ奶綠」，特別以黑糖凍取代經典鹿丸，強調甜度低卻不失黑糖焦糖香氣，4/26正式上市，並同步祭出2大優惠活動，粉絲們快跟上！
鹿角巷「黑糖QQ奶綠」為全球新品，繼越南、印尼後搶先於台灣上市，以奶香綠茶為基底，調入黑糖，再加入靈魂主角手作黑糖凍，口感Q彈且清爽，喝起來滑順而不甜膩，上層還有黑糖紋路的綿密雪絨，點綴整體視覺，一般門市中杯售價50元。
配合最新飲品，鹿角巷推出「黑糖QQ奶綠專屬IG濾鏡」，張嘴就有Q版黑糖凍飛出，5/9前拍完照標註官方IG即有機會抽新品買一送一。此外，4/26起至5/2期間，只要成功截下新品賓果圖，到店購買黑糖QQ奶綠即可現折10元。活動限台北信義ATT店、南西店、新竹光復店及巨城店，外送不適用、優惠無法併用。
另外，曾於二月份登場的「濃粹系列」嚴選本土、南亞及東非三地紅茶製成，主打濃醇風味的「濃粹奶霸」、「濃粹鮮奶霸」、「濃粹鹿丸奶霸」皆備受喜愛，原僅於北部3家分店獨家上市，在好評下確定4/26起於全台門市上市，點濃粹奶霸還能選擇加料黑糖凍，一次體驗雙重滋味。
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