鹿角巷「黑糖QQ奶綠」首登場！截圖現折10元，加碼濃粹奶霸全台買得到

udn走跳美食／跳躍的宅男 這間台北貝果-Lin’s.bakery林氏貝果排隊排到翻了，每個人都為了他的貝果去，而且好多人一買就是上千元真的好扯，而且他的甜點還真好吃耶，尤其是芋頭巴斯克蛋糕，如

2021-04-23 16:34