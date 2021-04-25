麥當勞「蛋捲冰淇淋＋咖啡」新吃法！2步驟搞定、隱藏版買法冰淇淋免費

繼去年「400次咖啡」從韓國紅到台灣，當地早前又掀起新一波打卡吃法，但這回不必自己費力攪拌，只要到麥當勞購入「蛋捲冰淇淋」、「冰那提」即可輕鬆搞定。台灣的大家除了能同步坐享平價版「漂浮冰咖啡（Affogato）」，還有買A送B隱藏版買法，等於現賺一支冰淇淋，甜點控近期朝聖別錯過啦！

圖／IG@twoboysfoods授權

韓妞瘋洗版的最新力作「맥바셋」做法發想自義式甜點飲料「Affogato」，只要買好咖啡及冰淇淋，再將麥當勞「蛋捲冰淇淋」倒插在冰拿鐵上，簡單2個步驟就完成。與正宗Affogato採用的濃縮咖啡搭香草冰淇淋、鮮奶油比較起來，苦度下降、價格也相對便宜，視覺還超吸睛，瞬間躍升為網路打卡新品。

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這款新吃法日前也漸漸傳到台灣，網友直呼整支冰淇淋加入冰咖啡可愛指數爆表，而融化後攪拌均勻的味道也大大升級，吸引許多人躍躍一試。值得一提的是，台灣麥當勞中杯冰特選那提售價75元，而美食部落客兩個男孩日常食記不藏私分享，只要使用甜心卡，即能選擇買那提送蛋捲冰淇淋，也可隨喜好選擇特選黑咖啡或特選卡布奇諾，嘗鮮省錢一舉兩得，精明小資族快筆記啦！

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圖／麥當勞官網

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