連10天優惠！春陽茶事「覆盆子烏龍」免費喝、霜江奶蓋手搖第2杯半價

5月上旬有勞動節、母親節接力登場，台灣兩大手搖品牌因應節日特別推出長達10天的優惠，包含「春陽茶事」滿額贈熱銷新品，「霜江茶行」指定人氣飲品第二杯半價好康，為大家的飲料之旅增添一些小確幸。

春陽茶事：活動期間4/30-5/9

圖／春陽茶事提供

主打台式古早味飲品的「春陽茶事」為歡慶五一勞動節及母親節，想先於4/30推出滿額「覆盆子烏龍」免費喝的活動。5/9前凡至全台門市購買飲品，單筆消費滿150元，即可獲得一杯鹿谷烏龍為茶湯的中杯「覆盆子烏龍」。不想親自出門也能同享優惠，凡採用外送訂購，滿250元也可免費獲贈一杯酸甜風味覆盆子烏龍。提醒大家單筆不累贈，第三方外送平台不適用此活動，且優惠無法併用。

霜江茶行：活動期間5/1-5/10

圖／霜江茶行提供

走老茶行路線「霜江茶行」此次帶著店內明星飲品釋出優惠，5/1至5/10期間，凡點購青釀脆梅綠或招牌芝士霜奶蓋系列，整整10天盡享「第二杯半價」，品項包含消暑必備「青釀脆梅綠」，也可選擇現煮紅茶、綠茶、青茶或鐵觀音為基底的「芝士霜奶蓋」飲品，爽口茶品媽媽一起喝也無負擔。五款中杯原價49元、大杯原價55元。另外此優惠僅限到店消費，外送及線上外送平台皆不適用。

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