好市多神級飲料「芭樂檸檬綠茶」7-11買得到！免人擠人＋限時優惠欠囤貨

好市多爆夯果汁進駐小七啦！好市多獨賣的純在「芭樂檸檬綠茶」日前首度於7-11開賣，除了尺寸更為便攜，最大亮點是民眾不必受限於沒有好市多會員卡，在鄰近超商即可買到，截至4/28還祭出特惠價，粉絲不買待何時！

圖／7-11提供

純在「芭樂檸檬綠茶」嚴選在地茶葉萃取成的綠茶，清香茶味搭配香甜的芭樂及檸檬香氣，微酸甜風味一直以來獲得極佳口碑。有別於好市多960ml大罐裝，7-11獨家販售400ml版本，讓大家在外輕鬆入手，原汁比例也高達27%，無須加水調甜淡，打開即可隨喝，順口又療癒。

圖／純在臉書

「芭樂檸檬綠茶」即日起開放預購，大家可至全台7-11門市透過Ibon機台選購，原價一瓶45元，首波嘗鮮價單瓶42元、2瓶79元，而開賣首日8萬瓶在20分鐘內搶售一空，展現超高人氣，看來想跟上首波活動看來也需要碰碰運氣啊！

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