網友都激推的口感！台北「千層蛋糕5選」，水果與抹茶口味必吃

餅皮的千層口感搭配濃郁的奶油餡，千層蛋糕就是那麼令人垂涎三尺！這回小編嚴選5家台北「網友激推」的千層蛋糕，這輩子一定要有機會嚐鮮個幾口看看，保證回味無窮！

塔吉特 Touched 千層蛋糕

「塔吉特」是由三位不同專長背景時空的烘焙師、中盤商與企業家所創立的，經過超過13年的洗禮，賣出口碑與人氣，名聲各大媒體與節目，至今屹立不搖，在全台各地其實都有分店。尤其「特殊岩燒的製程」備受稱讚，把剛做成的千層糕，放入冷凍保鮮，維持口味最精緻的原味。而且該店號稱口味最「正著時」，從夏天芒果、法式到底口味，日本抹茶與特製台灣珍珠等統統都有。日前推出母親節蛋糕活動優惠，快上臉書查詢！

臉書：https://www.facebook.com/touchedtaiwan

圖／塔吉特 Touched 千層蛋糕臉書粉專

圖／塔吉特 Touched 千層蛋糕臉書粉專

Lady M Taiwan

相信許多人聽到千層蛋糕就會自動聯想到來自紐約的世界十大蛋糕店「Lady M」，兼容歐美與亞州人對甜點的堅持，把一到到蛋糕甜點都當做藝術品一般「高規格製作」，自2017進軍台灣以來，獲得許多高正面評價。小編私心想要推薦「抹茶千層蛋糕」，彷彿擁有日本職人的細緻精神，巧練地把層層手工蛋皮完美結合，配上頂級日式抹茶粉與不甜膩的鮮奶油，放進嘴裡化開的滋味，絕對難忘，目前台北有三家店、台中有一家分店，快揪團朋友們吃起來！

臉書：https://www.facebook.com/Ladymtaiwan

圖／Lady M Taiwan臉書粉專

圖／Lady M Taiwan臉書粉專

稍甜SyrupLess

「稍甜SyrupLess」位於台北小巨蛋旁，主打「水果手工千層蛋糕」，品牌精神希望透過千層堆疊的不同口感，點綴午後的浪漫與豐富層次。而招牌綜合水過口味絕對是各大蛋糕饕客首選推薦的口味之一，極其豐富的不同水果與奶油千層的巧妙搭配，一吃就愛上。目前還有推出芋泥、可可與火龍果等，再加上店內柔和的白與明亮的燈光，很適合聚會聊天。

臉書：https://www.facebook.com/syrupless/?ref=page_internal

圖／稍甜SyrupLess臉書粉專

圖／稍甜SyrupLess臉書粉專

日式甜點 折田菓舖

「折田菓舖」在台北仁愛路巷弄內，是由日本人秉持日本甜點職人精神所創立的蛋糕甜點店，雖然店內用餐環境稱不上寬敞，但精緻的裝潢設計與陳列琳瑯滿目的蛋糕甜點，受到許多台灣人的喜愛，每到假日都還需要排隊吃過30分鐘才吃得到。而水果千層蛋糕與栗子提拉米蘇絕對是必點必吃的蛋糕之二，很特別的是千層蛋糕內的特製卡士達醬，口感滑順綿密，完全享受著甜點帶來的罪惡，甚至有網友表示該店千層蛋糕「是台灣吃過最喜歡的」，可見評價非凡。

臉書：https://www.facebook.com/orita.japancakes

圖／日式甜點折田菓舖臉書粉專

圖／日式甜點折田菓舖臉書粉專

Micha米迦 千層‧乳酪蛋糕

「米迦專業烘培」雖然標榜是乳酪蛋糕專賣店，但是其千層蛋糕的好吃程度絕對也是數一數二的，主要以「荷蘭千層蛋糕系列」為主，強調極具口感扎實且不鬆散，還有老闆堅持特殊的專業刀工配上高品質的原料採用，成就蛋糕的非凡。目前販售的口味包含原味千層蛋糕、蜂蜜千層蛋糕、抹茶千層蛋糕與巧克力千層蛋糕為主，價格從300元到360元不等，很適合作為伴手禮，快號招婆婆媽媽買起來囉！

臉書：https://www.facebook.com/FBmicha/photos/?ref=page_internal

圖／Micha米迦 千層‧乳酪蛋糕臉書粉專

圖／Micha米迦 千層‧乳酪蛋糕臉書粉專

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