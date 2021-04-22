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滿出來了！大苑子「400%愛文芒果冰沙」4/26回歸　塞滿2顆芒果果肉超滿足

聯合新聞網 / udn走跳世界社群編輯
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

台灣鮮果第一品牌大苑子人氣商品「愛文芒果冰沙、愛文翡翠」3月回歸宣告芒果季正式登場，同時還於特定門市推出「芒果山剉冰」新品，如今讓芒果控喝得滿足的「愛文芒果Double系列」確定將於4/26回歸，4倍芒果果肉的手搖飲就是要讓大家開心爽吃！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子「愛文芒果冰沙」嚴選屏東在欉紅愛文芒果、甜度品質要求達12度以上，不只吃得到芒果新鮮風味，甜度適中口感佳令人一試傾心。去年賣翻天的「愛文芒果Double系列」確定將於本月26日登場，採用超過2顆的愛文芒果製成，每口都吃得到大塊新鮮果肉，浮誇版搭配冰沙清甜的味道，是每年夏天絕對不能錯過的消暑聖品。

大杯「愛文芒果冰沙Double Double版」每杯果肉都滿到溢出杯口，售價新台幣170元，4/26起在全台大苑子門市皆可購入，芒果控絕對要手刀搶喝！

大苑子「愛文芒果冰沙Double Double」販售資訊

期間：4/26起上市

愛文芒果冰沙 Double Double｜170元/杯（L）

愛文翡翠Double｜95元/杯（L）

正常版「愛文芒果冰沙」為大苑子去年熱銷芒果手搖款。圖／大苑子提供
正常版「愛文芒果冰沙」為大苑子去年熱銷芒果手搖款。圖／大苑子提供

芒果冰 消暑

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