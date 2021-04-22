賓士貓超可愛！貓咪生吐司「抹茶白巧克力」新口味，加碼推「貓咪餅乾、屏東快閃4天」

貓奴的新歡！來自日本的「貓咪生吐司」登台後好評不斷，陸續推出多款口味都深受好評，繼草莓口味、貓咪蘋果派後，再推抹茶控久等的「抹茶白巧克力貓咪吐司」，擁有賓士臉的貓咪吐司好吃也好拍！

2021-04-22 15:55