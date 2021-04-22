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賓士貓超可愛！貓咪生吐司「抹茶白巧克力」新口味，加碼推「貓咪餅乾、屏東快閃4天」
貓奴的新歡！來自日本的「貓咪生吐司」登台後好評不斷，陸續推出多款口味都深受好評，繼草莓口味、貓咪蘋果派後，再推抹茶控久等的「抹茶白巧克力貓咪吐司」，擁有賓士臉的貓咪吐司好吃也好拍！
貓咪生吐司即日起推出「抹茶白巧克力貓咪吐司」新口味，嚴選日本靜岡抹茶製成，揉合法國米歇爾·柯茲白巧克力的香濃風味，尾韻吃得出微微茶香回甘，多層次口感令人一試傾心。除了新口味吐司外，同步推出小巧精緻的「貓咪餅乾」，可享受到浜佐園抹茶、唐寧伯爵茶、奶油三種口味，作為辦公室下午茶點心、伴手禮都很合適。
此外，貓咪生吐司即日起至4/25在「屏東太平洋百貨B1」快閃四天，除了販售超萌貓咪生吐司外，還有許多貓咪周邊商品及貓系果醬，屏東的朋友要把握機會！
「貓咪生吐司」（Neko Neko Shokupan）隸屬於日本烘焙品牌Heart Bread ANTIQUE旗下，在日本東京、崎玉等地均有分店。招牌商品「貓咪生吐司」選用日本國產小麥、100%牛奶為原料，號稱不添加一滴水，讓吐司口感柔軟Ｑ彈又富有香氣。
貓咪生吐司屏東快閃資訊
時間：4/22-4/25
地點：屏東太平洋百貨 B1
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