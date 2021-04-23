一週只開四天！ 晚來買不到的行天宮排隊美食「林氏貝果」 伯爵奶茶.剝皮辣椒特色口味大推

這間台北貝果-Lin’s.bakery林氏貝果排隊排到翻了，每個人都為了他的貝果去，而且好多人一買就是上千元真的好扯，而且他的甜點還真好吃耶，尤其是芋頭巴斯克蛋糕，如果你是愛吃貝果的可以看看，還有千萬不要學我的吃法，超浪費的，這次我學到了(哭)

林氏貝果之前是沒有實體店面的，現在開了之後，我們2點到的時候真的不誇張，就是這樣排得滿滿的人啊！！

是得大家都沒看錯，很多人就是這樣買一大堆回家，真的有夠狂的啦！林氏貝果價格看起來不是便宜的，但是這麼多人買一定有她厲害之處！

林氏貝果空間很是舒服，在這邊吃甜點喝下午茶很讚喔，然後已經看到有人買一堆貝果了。也是啦，排一次隊幫朋友買也是很可以的～

林氏貝果菜單

低消是一杯飲料，而且他的菜單很豐富，有甜點、貝果跟鹹食。

店裡有一隻貓，非常親人超可愛的。

甜點我們點了抹茶莓莓(180元)跟芋泥流心巴斯克(160元)，抹茶莓莓覺得普通不是我的菜，但是半溶化的芋泥流心巴斯克滿滿的芋頭滋味搭配濃郁的起司蛋糕，唉唷威超喜歡的！

拿鐵我沒喝 我點的是奶蓋紅茶(95元)，上面的奶蓋濃厚又加上了海鹽來提味，是好喝的喔！喜歡！

我買了伯爵奶茶貝果(70元)跟剝皮辣椒燻雞貝果(75元)外帶，但是我想說就現場吃一下好了…..我先說結論 大家千萬別學我這個笨蛋！！貝果就是要熱的才好吃啊！！！我現場吃冷的皮超硬，梅格買回去加熱說外皮口感完全不同，我真的是浪費了他們的貝果，超後悔，但是我要大推他的伯爵奶茶的內餡，滋味超級濃的我好愛，如果買回去熱或是現場點來吃就沒事了，大家千萬別學我啊啊啊啊啊啊～

林氏貝果加熱方式提供給大家，就看大家家裡有甚麼器具了。

林氏貝果Lin’s.bakery

地址：台北市中山區建國北路三段113巷31弄23號

營業時間：週四至週日 1400~1900 周一至周三公休

電話：(02)2518-5215

文章來源：跳躍的宅男 FB：跳躍的宅男

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