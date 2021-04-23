快訊

黃金週泡湯！日本三度發布緊急事態 涵蓋東京、大阪、京都和兵庫

江宏傑訴請離婚 福原愛發聲回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一週只開四天！ 晚來買不到的行天宮排隊美食「林氏貝果」 伯爵奶茶.剝皮辣椒特色口味大推

聯合新聞網跳躍的宅男 / 文、圖／跳躍的宅男

udn走跳美食／跳躍的宅男

這間台北貝果-Lin’s.bakery林氏貝果排隊排到翻了，每個人都為了他的貝果去，而且好多人一買就是上千元真的好扯，而且他的甜點還真好吃耶，尤其是芋頭巴斯克蛋糕，如果你是愛吃貝果的可以看看，還有千萬不要學我的吃法，超浪費的，這次我學到了(哭)

林氏貝果之前是沒有實體店面的，現在開了之後，我們2點到的時候真的不誇張，就是這樣排得滿滿的人啊！！

是得大家都沒看錯，很多人就是這樣買一大堆回家，真的有夠狂的啦！林氏貝果價格看起來不是便宜的，但是這麼多人買一定有她厲害之處！

林氏貝果空間很是舒服，在這邊吃甜點喝下午茶很讚喔，然後已經看到有人買一堆貝果了。也是啦，排一次隊幫朋友買也是很可以的～

林氏貝果菜單

低消是一杯飲料，而且他的菜單很豐富，有甜點、貝果跟鹹食。

店裡有一隻貓，非常親人超可愛的。

甜點我們點了抹茶莓莓(180元)芋泥流心巴斯克(160元)，抹茶莓莓覺得普通不是我的菜，但是半溶化的芋泥流心巴斯克滿滿的芋頭滋味搭配濃郁的起司蛋糕，唉唷威超喜歡的！

拿鐵我沒喝 我點的是奶蓋紅茶(95元)，上面的奶蓋濃厚又加上了海鹽來提味，是好喝的喔！喜歡！

我買了伯爵奶茶貝果(70元)剝皮辣椒燻雞貝果(75元)外帶，但是我想說就現場吃一下好了…..我先說結論 大家千萬別學我這個笨蛋！！貝果就是要熱的才好吃啊！！！我現場吃冷的皮超硬，梅格買回去加熱說外皮口感完全不同，我真的是浪費了他們的貝果，超後悔，但是我要大推他的伯爵奶茶的內餡，滋味超級濃的我好愛，如果買回去熱或是現場點來吃就沒事了，大家千萬別學我啊啊啊啊啊啊～

林氏貝果加熱方式提供給大家，就看大家家裡有甚麼器具了。

林氏貝果Lin’s.bakery

地址：台北市中山區建國北路三段113巷31弄23號

營業時間：週四至週日 1400~1900 周一至周三公休

電話：(02)2518-5215

文章來源：跳躍的宅男 FB：跳躍的宅男

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點 抹茶 蛋糕 下午茶 拿鐵

相關新聞

一週只開四天！ 晚來買不到的行天宮排隊美食「林氏貝果」 伯爵奶茶.剝皮辣椒特色口味大推

udn走跳美食／跳躍的宅男 這間台北貝果-Lin’s.bakery林氏貝果排隊排到翻了，每個人都為了他的貝果去，而且好多人一買就是上千元真的好扯，而且他的甜點還真好吃耶，尤其是芋頭巴斯克蛋糕，如

網友都激推的口感！台北「千層蛋糕5選」，水果與抹茶口味必吃

餅皮的千層口感搭配濃郁的奶油餡，千層蛋糕就是那麼令人垂涎三尺！這回小編嚴選5家台北「網友激推」的千層蛋糕，這輩子一定要有機會嚐鮮個幾口看看，保證回味無窮！

滿出來了！大苑子「400%愛文芒果冰沙」4/26回歸　塞滿2顆芒果果肉超滿足

台灣鮮果第一品牌大苑子人氣商品「愛文芒果冰沙、愛文翡翠」3月回歸宣告芒果季正式登場，同時還於特定門市推出「芒果山剉冰」新品，如今讓芒果控喝得滿足的「愛文芒果Double系列」確定將於4/26回歸，4倍芒果果肉的手搖飲就是要讓大家開心爽吃！

賓士貓超可愛！貓咪生吐司「抹茶白巧克力」新口味，加碼推「貓咪餅乾、屏東快閃4天」

貓奴的新歡！來自日本的「貓咪生吐司」登台後好評不斷，陸續推出多款口味都深受好評，繼草莓口味、貓咪蘋果派後，再推抹茶控久等的「抹茶白巧克力貓咪吐司」，擁有賓士臉的貓咪吐司好吃也好拍！

浮誇無極限！台北西門「芋泥棉花糖舒芙蕾、肉桂捲杯」打卡新品吸睛又開胃

台北西門町網美餐廳「Meat Up」每季都會推出夢幻級「打卡神器」新品，繼早前白草莓餐點引爆嘗鮮潮，品牌這回為迎接春夏改走清爽路線，用「芋頭舒芙蕾」、「哈密瓜白葡萄舒芙蕾」和超狂「肉桂捲杯」等6款新品

連3日紅茶拿鐵免費升級！迷客夏週年優惠到5月 「金鑽Q梅青」鳳梨新品同步出擊

迷客夏粉絲等到了！前陣子才推出6款咀嚼系特調的迷客夏，這次不僅限量推出鳳梨新品「金鑽Q梅青」，即日起更推出長達兩周的週年慶活動，截至5/3天天可線上抽優惠，實體門市享指定飲品「半價」加購優惠，首三日更

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。