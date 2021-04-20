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連3日紅茶拿鐵免費升級！迷客夏週年優惠到5月 「金鑽Q梅青」鳳梨新品同步出擊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
左圖為鳳梨新品，右圖為珍珠紅茶拿鐵示意圖。圖／迷客夏提供
左圖為鳳梨新品，右圖為珍珠紅茶拿鐵示意圖。圖／迷客夏提供

迷客夏粉絲等到了！前陣子才推出6款咀嚼系特調的迷客夏，這次不僅限量推出鳳梨新品「金鑽Q梅青」，即日起更推出長達兩周的週年慶活動，截至5/3天天可線上抽優惠，實體門市享指定飲品「半價」加購優惠，首三日更特別加碼好康，7款暢銷「拿鐵系列」開放免費升級大杯，手搖控開喝！

圖／活動實測圖
圖／活動實測圖

迷客夏週年慶即日起開跑，5/3前可至迷客夏LINE官方賬號玩線上轉盤，每日享中獎率100%的優惠，包含草莓庫莉系列、鳳梨新品、夏季指定飲品現折10元，或會員點數100點。而實體門市也有限定優惠，活動期間原價購買任一杯迷客夏飲品，即可「5折」加價「冬瓜麥茶」、「水漾檸紅」、「水漾檸綠」三款夏日新品之一。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

此次週年慶活動最受歡迎的亮點，非首三日加碼活動莫屬。4/22前凡親自到店，點購以綠光鮮奶調製成的經典拿鐵系列，即可免費升級大杯，可加倍暢飲的品項包含大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、焙香大麥拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵，忠實粉絲絕對要把握。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

不僅如此，迷客夏全新打造鳳梨新品「金鑽Q梅青」，嚴選本土金鑽鳳梨，茶湯為台灣原片初露青茶，沁涼解渴之餘，還首度添加阿文Q梅，用專屬酸甜風味提升飲品整體滋味，每杯49元銅板價，即日同步上市。

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