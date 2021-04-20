浮誇無極限！台北西門「芋泥棉花糖舒芙蕾、肉桂捲杯」打卡新品吸睛又開胃

台北西門町網美餐廳「Meat Up」每季都會推出夢幻級「打卡神器」新品，繼早前白草莓餐點引爆嘗鮮潮，品牌這回為迎接春夏改走清爽路線，用「芋頭舒芙蕾」、「哈密瓜白葡萄舒芙蕾」和超狂「肉桂捲杯」等6款新品項，準備幫大家開胃。

圖／Meat Up提供 「芋朵朵」芋頭珍珠舒芙蕾售價320、「芋見泥」芋頭巴斯克蛋糕250元。圖／Meat Up提供

Meat Up嚴選當季新鮮水果及海鮮，打造視覺搶眼的甜點及豐盛鹹食，首要主打「芋頭珍珠舒芙蕾（芋朵朵）」以招牌舒芙蕾為基底，上方擺有千層酥，擠入芋泥蒙布朗與焦糖，周邊則放一圈棉花糖，讓人彷彿每口都像在品嘗雲朵。隨餐也會附上馬斯卡朋乳酪、芋泥及白玉櫻花醬，不僅色系療癒，三種風味都能一網打盡。另一款「芋頭巴斯克蛋糕（芋見泥）」在蛋糕體中特別加入芋泥，剖面會有紫色紋路，上方的芋泥蒙布朗及焦糖為味道升級，因應母親節也獨家推出6吋款，可謂芋頭控必吃！

「雷蒙納」肉桂捲佐檸檬乳酪醬售價250，「哈密瓜白葡萄舒芙蕾」則為420元。圖／Meat Up提供

而台北肉桂捲控除了有快閃的市集可以吃爆，Meat Up最新推出「雷蒙納肉桂捲杯」也值得一試。酒杯內裝有檸檬乳酪醬，搭配葡萄、藍莓及焦糖脆脆，最後再於杯口放上肉桂捲，瞬間變身雞尾酒式甜點，沾一沾額外附上的焦糖醬，味道更濃郁。此外，「哈密瓜白葡萄舒芙蕾（哈囉Hello）」不甜膩的組合令人期待，瀑布舒芙蕾淋上馬斯卡朋乳酪醬，加入Q彈白玉，再附香甜哈密瓜、無籽白葡萄、藍莓及焦糖脆脆，豐富口感一次滿足。

「花黑噴」花枝墨魚義大利麵售價350、「珠寶盒」干貝鮭魚卵墨魚燉飯售價430、豪華雙倍版630元。圖／Meat Up提供

鹹食方面，海鮮迷吃得到升級版義大利麵及燉飯，花枝墨魚義大利麵強調份量夠，最後擺上整隻花枝，每口都飽足；「干貝鮭魚卵墨魚燉飯」同樣加入了墨魚汁燉煮上色，上方擺有香煎干貝，而鮭魚卵以白蘭地醃製過，咬下爆開超過癮，再隨喜好淋上額外裝盤的白醬，碰撞出海味十足的義式料理。

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓（西門捷運站6號出口）營業時間：每日11:00-22:00

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