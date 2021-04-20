浮誇無極限！台北西門「芋泥棉花糖舒芙蕾、肉桂捲杯」打卡新品吸睛又開胃
台北西門町網美餐廳「Meat Up」每季都會推出夢幻級「打卡神器」新品，繼早前白草莓餐點引爆嘗鮮潮，品牌這回為迎接春夏改走清爽路線，用「芋頭舒芙蕾」、「哈密瓜白葡萄舒芙蕾」和超狂「肉桂捲杯」等6款新品項，準備幫大家開胃。
Meat Up嚴選當季新鮮水果及海鮮，打造視覺搶眼的甜點及豐盛鹹食，首要主打「芋頭珍珠舒芙蕾（芋朵朵）」以招牌舒芙蕾為基底，上方擺有千層酥，擠入芋泥蒙布朗與焦糖，周邊則放一圈棉花糖，讓人彷彿每口都像在品嘗雲朵。隨餐也會附上馬斯卡朋乳酪、芋泥及白玉櫻花醬，不僅色系療癒，三種風味都能一網打盡。另一款「芋頭巴斯克蛋糕（芋見泥）」在蛋糕體中特別加入芋泥，剖面會有紫色紋路，上方的芋泥蒙布朗及焦糖為味道升級，因應母親節也獨家推出6吋款，可謂芋頭控必吃！
而台北肉桂捲控除了有快閃的市集可以吃爆，Meat Up最新推出「雷蒙納肉桂捲杯」也值得一試。酒杯內裝有檸檬乳酪醬，搭配葡萄、藍莓及焦糖脆脆，最後再於杯口放上肉桂捲，瞬間變身雞尾酒式甜點，沾一沾額外附上的焦糖醬，味道更濃郁。此外，「哈密瓜白葡萄舒芙蕾（哈囉Hello）」不甜膩的組合令人期待，瀑布舒芙蕾淋上馬斯卡朋乳酪醬，加入Q彈白玉，再附香甜哈密瓜、無籽白葡萄、藍莓及焦糖脆脆，豐富口感一次滿足。
鹹食方面，海鮮迷吃得到升級版義大利麵及燉飯，花枝墨魚義大利麵強調份量夠，最後擺上整隻花枝，每口都飽足；「干貝鮭魚卵墨魚燉飯」同樣加入了墨魚汁燉煮上色，上方擺有香煎干貝，而鮭魚卵以白蘭地醃製過，咬下爆開超過癮，再隨喜好淋上額外裝盤的白醬，碰撞出海味十足的義式料理。
Meat Up
地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓（西門捷運站6號出口）營業時間：每日11:00-22:00
延伸閱讀：
．2小時完售！台北超夯水果蛋糕捲「TaSweet菓子屋」搬到宜蘭 落羽松美景第一排
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言