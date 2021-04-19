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即日開喝！CoCo綠葡萄新品「第2杯半價」、繼光香香雞ｘTplus買手搖送炸雞

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo提供、繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書專頁
圖／CoCo提供、繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書專頁

手搖粉絲站出來！月初才推出記憶翻牌活動的CoCo，此回連續一周推出新品「春日綠啵」第二杯半價促銷，而台中首家「繼光香香雞ｘTplus茶加」聯名店也有獨家優惠，即日起至4/20「買飲品就送炸雞」，後續也有好康接力，大家千萬別錯過啦！

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo最新開賣的療愈系「春日綠啵」採用澳洲無籽綠葡萄，搭配白葡萄冰沙與波波晶球，成為清爽路線的明星商品之一。而即日起至4/25為止，凡到店主動出示優惠圖片，告知欲使用相關優惠，即享「春日綠啵」第二杯半價好康。提醒大家商場門市及外送不適用此活動、門市優惠無法併用，另外部份門市未販售春日綠啵，採用前可先詢問就近門市喔！

圖／繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書專頁
圖／繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書專頁

此外，中部通勤族專屬好康要把握。3月下旬試營運的台中捷運綠線即將於4/25正式通車，全線站內也已陸續進駐商家，其中位於市政府站1號出口的「繼光香香雞ｘTplus茶加聯名店」可謂目前人氣最夯，首波最狂優惠為買大杯Tplus指定4款招牌飲品任一杯，就送一份香香炸雞，每日限量100名，吸引大批人潮排隊，活動截至4/20。

圖／繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書專頁
圖／繼光香香雞 J&G Fried Chicken臉書專頁

而4/21起至4/27為止，炸雞控也能享有組合特價，原價120元的「炸雞珍奶幸福套餐」限時99元，同樣每日限量100份，活動期間若順路不如來份炸雞尬珍珠奶茶，作為愜意的早午餐。

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