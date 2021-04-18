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肯德基3款「粉嫩系新品」顏值超高！崗山白桃聖代、冰淇淋、冰旋風好誘人
肯德基新品無極限！作為全球連鎖快餐品牌之一，中國肯德基4月出新招，全新推出岡山白桃系列，不僅有超吸睛的粉嫩顏值，本體也以不添加牛奶及糖分的雪酪為主，一口氣打造3款低脂甜點，打卡、健康一次兼具！
掀起中國網友瘋打卡的肯德基最新品項，為「岡山白桃雪酪聖代加波波球」、「岡山白桃雪酪冰旋風」及「岡山白桃雪酪花筒」，看起來神似麥當勞經典聖代、甜筒、冰旋風的變身，最大不同在於主材料為雪酪而非一般冰淇淋，並少了牛奶及糖，整體較為健康，也被網友稱讚白桃味香氣撲鼻。
「岡山白桃雪酪冰旋風」上方撒了OREO餅乾碎，攪拌吃風味更佳；「岡山白桃雪酪聖代」加上水晶剔透的粉紅波波球滋味更豐富；而「岡山白桃雪酪花筒」一圈圈綿密冰品超療癒。三款品項在少女心爆發的色系加持下隨拍隨美，有人稱讚每款酸甜美味，但也有人直言香精味過重，且因非冰淇淋口感、吃不到奶香味而失望。
雖然這三款新品台灣目前無法吃到，但台灣肯德基作為「被蛋撻耽誤的炸雞店」，日前也獨家新推了超萌太陽蛋外觀的「日光檸檬蛋撻」，葡式蛋撻與檸檬的組合上市後一片好評，還沒嘗鮮的人快出發！
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