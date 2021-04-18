快訊

國發會證實 黃秋生已領到就業金卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯德基3款「粉嫩系新品」顏值超高！崗山白桃聖代、冰淇淋、冰旋風好誘人

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
雪酪一般作法為將冷凍結冰的水果磨成沙冰，口感與冰淇淋類似，但較為健康。圖／小紅書@我就是尹漂亮！、小紅書@杜杜不疼
雪酪一般作法為將冷凍結冰的水果磨成沙冰，口感與冰淇淋類似，但較為健康。圖／小紅書@我就是尹漂亮！小紅書@杜杜不疼

肯德基新品無極限！作為全球連鎖快餐品牌之一，中國肯德基4月出新招，全新推出岡山白桃系列，不僅有超吸睛的粉嫩顏值，本體也以不添加牛奶及糖分的雪酪為主，一口氣打造3款低脂甜點，打卡、健康一次兼具！

圖／小紅書@一块美味的培根s
圖／小紅書@一块美味的培根s

掀起中國網友瘋打卡的肯德基最新品項，為「岡山白桃雪酪聖代加波波球」、「岡山白桃雪酪冰旋風」及「岡山白桃雪酪花筒」，看起來神似麥當勞經典聖代、甜筒、冰旋風的變身，最大不同在於主材料為雪酪而非一般冰淇淋，並少了牛奶及糖，整體較為健康，也被網友稱讚白桃味香氣撲鼻。

圖／小紅書@皮蛋蛋蛋er
圖／小紅書@皮蛋蛋蛋er

「岡山白桃雪酪冰旋風」上方撒了OREO餅乾碎，攪拌吃風味更佳；「岡山白桃雪酪聖代」加上水晶剔透的粉紅波波球滋味更豐富；而「岡山白桃雪酪花筒」一圈圈綿密冰品超療癒。三款品項在少女心爆發的色系加持下隨拍隨美，有人稱讚每款酸甜美味，但也有人直言香精味過重，且因非冰淇淋口感、吃不到奶香味而失望。

圖／小紅書@我就是尹漂亮！、小紅書@杜杜不疼
圖／小紅書@我就是尹漂亮！小紅書@杜杜不疼

雖然這三款新品台灣目前無法吃到，但台灣肯德基作為「被蛋撻耽誤的炸雞店」，日前也獨家新推了超萌太陽蛋外觀的「日光檸檬蛋撻」，葡式蛋撻與檸檬的組合上市後一片好評，還沒嘗鮮的人快出發！

延伸閱讀：

板橋人開吃「嵜本SAKImoto Bakery」神級生吐司！果醬冰淇淋免費送

橘粉漸層太美！Mr.Wish全新2款「蜜桃手搖」登場，免費再享海尼根0酒精啤酒

肯德基 冰品 冰淇淋 甜品

相關新聞

肯德基3款「粉嫩系新品」顏值超高！崗山白桃聖代、冰淇淋、冰旋風好誘人

肯德基新品無極限！作為全球連鎖快餐品牌之一，中國肯德基4月出新招，全新推出岡山白桃系列，不僅有超吸睛的粉嫩顏值，本體也以不添加牛奶及糖分的雪酪為主，一口氣打造3款低脂甜點，打卡、健康一次兼具！

免費吃冰1個月！COLD STONE「冰淇淋買1送1」天天抽、聯名款長崎冰心蛋糕必吃

為慶祝14周年，COLD STONE自即日起推出「LINE週年狂歡慶」慶祝活動，並舉行「完美拋冰樂」遊戲。消費者只要每天...

橘粉漸層太美！Mr.Wish全新2款「蜜桃手搖」登場，免費再享海尼根0酒精啤酒

不用酒精也能微醺！主打鮮果茶的飲料品牌Mr.Wish全新推出2款蜜桃系列，首款「桃氣醉醉」調入零酒精啤酒味道升級，另一款「桃氣芝芝」蜜桃冰沙尬奶蓋為夏日必喝，絕美橘粉漸層還能搶攻社群版面，還有「海尼根

板橋人開吃「嵜本SAKImoto Bakery」神級生吐司！母親節口味必收、果醬冰淇淋免費送

吐司迷要衝！來自日本大阪的「嵜本 SAKImoto Bakery」高級生吐司專門店去年首度登台後，持續吸引不少人嘗鮮，現烤吐司搭配手工果醬更是超人氣打卡組合。如今板橋人等到了就近開吃的機會，遠東百貨近

盤點7款「視覺系」母親節蛋糕！飯店星廚手作超吸睛 仕女高帽、旗袍蛋糕太精緻

母親節將到來，坊間各型各款的母親節蛋糕繽紛亮相，「飯店版」今年大玩創意，不只內餡巧搭創新奇，外型也愈精緻美型，甚至走出各...

全部買5送5！ 「Mister Donut甜甜圈」限時優惠　只有3天

愛吃甜食的螞蟻人們，要好好把握機會！為慶祝甜甜圈銷售量突破3億顆，Mister Donut自4月16日起，限時3天推出慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。