肯德基3款「粉嫩系新品」顏值超高！崗山白桃聖代、冰淇淋、冰旋風好誘人

肯德基新品無極限！作為全球連鎖快餐品牌之一，中國肯德基4月出新招，全新推出岡山白桃系列，不僅有超吸睛的粉嫩顏值，本體也以不添加牛奶及糖分的雪酪為主，一口氣打造3款低脂甜點，打卡、健康一次兼具！

2021-04-18 17:00