橘粉漸層太美！Mr.Wish全新2款「蜜桃手搖」登場，免費再享海尼根0酒精啤酒

不用酒精也能微醺！主打鮮果茶的飲料品牌Mr.Wish全新推出2款蜜桃系列，首款「桃氣醉醉」調入零酒精啤酒味道升級，另一款「桃氣芝芝」蜜桃冰沙尬奶蓋為夏日必喝，絕美橘粉漸層還能搶攻社群版面，還有「海尼根0.0零酒精啤酒」免費送好康，超Chill新品組合要開喝。

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish即日起推出2款蜜桃手搖，「桃氣醉醉」攜手海尼根共同打造「桃氣醉醉」，香甜的蜜桃冰沙配上海尼根無酒精啤酒，創意特調不分晝夜都能喝一波。而夢幻逸品「桃氣芝芝」整杯呈現晨曦橘粉紅色系漸層，喝一口上方奶蓋，配上蜜桃果香及果肉，邪惡組合欠嘗鮮。

圖／Mr.Wish提供

蜜桃飲品每杯售價90元，即日起至5/2起，只要每週五、六、日於Mr.Wish門市購買任2杯「桃氣醉醉」、「桃氣芝芝」，即會免費贈送一瓶330ml「海尼根0.0零酒精啤酒」，讓大家夏天喝手搖就能開趴，數量有限，贈完為止。

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