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板橋人開吃「嵜本SAKImoto Bakery」神級生吐司！母親節口味必收、果醬冰淇淋免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店、遠東百貨MegaCity板橋大遠百
圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店遠東百貨MegaCity板橋大遠百

吐司迷要衝！來自日本大阪的「嵜本 SAKImoto Bakery」高級生吐司專門店去年首度登台後，持續吸引不少人嘗鮮，現烤吐司搭配手工果醬更是超人氣打卡組合。如今板橋人等到了就近開吃的機會，遠東百貨近日於臉書預告，「嵜本」即將進駐板橋大遠百一樓，開幕日期預計趕上母親節限定「極紅豆生吐司」上市時間，現場也將同步加碼「開心果冰淇淋」免費兌換的好康，粉絲千萬別錯過！

圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店
圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店

超夯生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」標榜重現日本原汁原味，本次首度於板橋大遠百展店，未開幕已有粉絲逛街時眼尖發現相關消息，引爆期待感。最新四號店除了有經典必吃「極生奶油牛奶吐司」、「極美自然吐司」與15款寶石果醬，也將會販售現烤厚吐司，讓板橋人可以用九宮格吐司洗版IG。

圖／遠東百貨MegaCity板橋大遠百
圖／遠東百貨MegaCity板橋大遠百

此外，因應母親節，品牌嚴選120年老字號的紅豆製菓品牌新推「極紅豆生吐司」，以北海道產為代表的優質红豆，歷經多道嚴格的篩選及獨特製法燉煮的紅豆，每口吃得到紮實綿密紅豆餡，跟媽媽一起享用超合適。目前新品已開放官網預購，4/30起每週五、六的下午2點將於實體門市開賣，數量有限，售完為止。

圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店
圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店

而近期剛滿一週年「嵜本 SAKImoto Bakery」，特別將店內人氣開心果果醬變身冰淇淋，採用義大利西西里產的開心果，堅果香搭配滑順奶油，再加入法國進口鮮奶油與酥餅，打造開心果冰淇淋。週年慶活動於全門市推出，屆時板橋店開幕後也能同享優惠，凡內用消費滿300元，或購買任一口味果醬，即可免費兌換一杯這款限定口味冰品，目前擬四月下旬開幕，待確切日期公佈前，大家先筆記下來列入必吃清單吧。

圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店
圖／SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店

嵜本SAKImoto Bakery板橋店

地址：新北市板橋區新站路28號（板橋大遠百1F）

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