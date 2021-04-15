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肉桂控尖叫！全台首個「肉桂捲市集」4/24連2日登場　25家肉桂捲名店吃起來

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／肉桂捲市集官網
圖／肉桂捲市集官網

肉桂控的天堂！近幾年肉桂麵包捲在台灣能見度頗高，不少咖啡廳也開始供應這項大人味點心，全台首個「肉桂捲市集」將於台北連2日登場，預計將有25家人氣肉桂捲名店參與，「一顆難求」的網路紅店Miss V Bakery也在出席名單之中，肉桂捲控一定要朝聖。

由「甜點控 x 顆顆書店」聯合舉辦全台第一場的「肉桂捲市集」將在 4/24 (六)、4/25 (日) 連2日登場，此次活動網羅全台知名肉桂捲名店參與，囊括Miss V Bakery、聖瑪莉、李亭香 Li Ting Xiang、FLO Bakery、柳橙王子、小涼院霜淇淋專門店、型男糕點、亮采烘焙坊、穀穀 coucou Bakery & Cafe、慢步手作等。其中創始於2013年的網路人氣名店Miss V Bakery與李亭香是市集最大亮點。

圖／肉桂捲市集官網
圖／肉桂捲市集官網

Miss V Bakery堅持使用最好的食材，希望做出來的手工餅乾和蛋糕，不是只有虛華的外包裝，而是內外兼具，吃一口會讓人感到幸福的美味。大稻埕最美餅店「李亭香」更是為了活動研發肉桂捲新品，將帶來全新味覺體驗。

為了方便民眾選購肉桂捲商品，即日起至4/19可經由肉桂捲市集預購頁面搶先預訂商品，並可於活動市集現場領取。訂購滿666元以上加贈預購贈品「肉桂捲口罩」及「甜點控專屬購物袋」一組。屆時現場還有相關活動可換取限量商品，肉桂控趕緊筆記時間到現場一一探索其中的美妙。

圖／肉桂捲市集官網
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台北「肉桂捲市集」活動資訊

活動日期：4/24 (六)、4/25 (日)

活動時間：15:00～20:00

活動地點：台北東區頂好廣場 (忠孝復興站 14 號出口)

圖／肉桂捲市集官網
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圖／肉桂捲市集官網
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圖／肉桂捲市集官網
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市集 甜點 咖啡 台北東區 忠孝復興站

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