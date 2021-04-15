這次不開健身房！ 館長陳之漢首家飲料店「3cm」來了，開幕時間地點曝光

網紅進軍手搖飲市場已成趨勢！繼孫安佐、滴妹後，館長陳之漢日前於直播中透露，首間飲料店「3cm」即將插旗台南，預計於暑假前夕開幕，更計畫將在台南大舉展店。

台南的朋友注意了！館長陳之漢這回不開健身房，而是跨界進軍手搖飲市場，打造全新手搖新品牌「3cm」，首家旗艦店確定落腳台南，預計將於6月、7月左右開幕。

館長強調，屆時除了販售飲品外，還會提供美味餐點，同時首家門市將設有內用座位區，讓消費者能歇息享用美食。館長透露「3cm」飲品將主打「不加糖系列」，而改用全蜂蜜替代增添風味。「3cm」預計將在台南展店3、4家門市，館長粉拭目以待。