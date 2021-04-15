夢幻粉系蛋糕！善菓屋「甜心金磚」紅心芭樂入餡氣質滿滿　微酸甜口感一試傾心

母親節將在下個月到來，日系溫馨手作麵包店「善菓屋」準備兩款視覺與味覺雙重享受的「寵媽甜點」，犒賞媽媽們全年無休的辛勞，表達你/妳滿滿感恩的心。

今年母親節，善菓屋甜點主廚以磅蛋糕作為靈感發想，將最道地的歐洲媽媽味重新演繹，研發出帶有濃郁餡料的「紅心芭樂甜心金磚」，內餡選用台灣在地紅心芭樂，自帶香氣的優雅粉紅芭樂，搭上以天然檸檬提味的酸甜磅蛋糕，外層裹上帶有濃郁奶香的白巧克力，最後以夢幻草莓脆片點綴，口感扎實、清爽清甜，是母親節送禮的不二首選。

圖／善菓屋提供

除了甜心金磚外，另一款「煙燻巧克力甜心金磚」則以富有泥煤香氣的蘇格蘭威士忌，揉合富含多酚類抗氧化物質的 75% 法國黑巧克力入餡，搭配香濃的焦糖脆片，口感層次豐富。外層蛋糕體帶有可可的自然苦味與精緻香氣，配上外層裹上的絲滑巧克力外皮，最後再以金箔奢華點綴，每嘴都能吃出威士忌的香氣縈繞與巧克力苦與甜的多層次風味。

兩款母親節甜點將於4月16日開放預購，一次訂購「紅心芭樂甜心金磚」和「煙燻巧克力甜心金磚」即可享預購價730元（2 條）的優惠，有興趣的民眾可洽松江店、新光三越南西店、 新光三越信義A8店門市。

圖／善菓屋提供