聽新聞
test
0:00 / 0:00
夢幻粉系蛋糕！善菓屋「甜心金磚」紅心芭樂入餡氣質滿滿 微酸甜口感一試傾心
母親節將在下個月到來，日系溫馨手作麵包店「善菓屋」準備兩款視覺與味覺雙重享受的「寵媽甜點」，犒賞媽媽們全年無休的辛勞，表達你/妳滿滿感恩的心。
今年母親節，善菓屋甜點主廚以磅蛋糕作為靈感發想，將最道地的歐洲媽媽味重新演繹，研發出帶有濃郁餡料的「紅心芭樂甜心金磚」，內餡選用台灣在地紅心芭樂，自帶香氣的優雅粉紅芭樂，搭上以天然檸檬提味的酸甜磅蛋糕，外層裹上帶有濃郁奶香的白巧克力，最後以夢幻草莓脆片點綴，口感扎實、清爽清甜，是母親節送禮的不二首選。
除了甜心金磚外，另一款「煙燻巧克力甜心金磚」則以富有泥煤香氣的蘇格蘭威士忌，揉合富含多酚類抗氧化物質的 75% 法國黑巧克力入餡，搭配香濃的焦糖脆片，口感層次豐富。外層蛋糕體帶有可可的自然苦味與精緻香氣，配上外層裹上的絲滑巧克力外皮，最後再以金箔奢華點綴，每嘴都能吃出威士忌的香氣縈繞與巧克力苦與甜的多層次風味。
兩款母親節甜點將於4月16日開放預購，一次訂購「紅心芭樂甜心金磚」和「煙燻巧克力甜心金磚」即可享預購價730元（2 條）的優惠，有興趣的民眾可洽松江店、新光三越南西店、 新光三越信義A8店門市。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言