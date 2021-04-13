好市多「芋頭奶油酥」重磅回歸、20元有找爆餡必吃！加碼網友激推牛肉麵

美式賣場好市多除了集結特價商品，熟食區的美食甜點也是不少經典必敗品項。而爆夯款「芋頭奶油酥」一盒15入只要299元，每年登場都引發搶購潮，近期被網友眼尖發現已回歸，再掀熱議，更有人直呼忍不住怒買三盒，展現高人氣。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多「芋頭奶油酥」為一年一度登場的話題甜點，嚴選檳榔心芋頭製成綿密芋泥，搭配法國進口奶酥皮，被激推味道不甜膩，回烤口感更加酥脆好吃。日前有網友在社團分享之前都只看見紅豆口味，這次終於成功入手，讓他興奮不已。

貼文一出，吸引同好留言：「我也是每次去都是紅豆，上週看到芋頭，快搬一盒進推車」、「上次怒買3盒芋頭，本週休息一下」、「真的好吃！吃的到芋頭塊」。也有內行饕客表示，「芋頭跟紅豆的都好吃，烤過更香」、「之前還擔心怕吃不完，但真的好吃，冰的烤的都好吃」。

「芋頭奶油酥」一盒299元共15入，一個20元不到，CP值極高，有興趣的芋頭控最近訪好市多可要多多關注啦！

圖／擷取自FB「Costco好市多商品經驗老實說」

此外，好市多也有一款回購率極高的冷凍牛肉麵，受網友盛讚「有外面現賣的水準」。這款「不能說的秘密」為紅龍紅燒牛肉麵，一盒共有4包麵與湯，日前有好市多會員於臉書社團表示「真的很可以！肉大塊，最少有4大塊肉，推！」吃過的人紛紛留言：「跟外面賣的比起來，湯比較濃郁，肉比較大塊」、「這好吃 必囤」、「真的好吃又方便」。有人建議可加點青江菜跟蔥增加色澤，也有人分享獨家吃法：「煮第一次，麵吃完後剩下的湯可再加一包王子麵，吃第二次吸收湯汁的泡麵也好吃」

目前售價一盒599元，原PO表示若有特價一定要囤貨，網友附和「每次特價都會買3至4盒」、「這真的很好吃，可是沒特價買不下去」，但有人提及每年只特價一次，說明「有特價沒辦法囤貨！因為每卡限購一盒！而且不一定看得到有貨」看來想等優惠可要碰碰運氣啦！

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