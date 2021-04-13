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5天限定！哈根達斯雪糕「買二送二」7-11獨家限定，7款口味任囤貨
冰品控時間筆記下來衝一波！國際級冰品品牌「哈根達斯」為人氣居高不下的頂級冰淇淋，可惜單價偏高讓小資族較難入手。這回要跟大家超商限時好康，4/16至4/20凡到7-11門市購買哈根達斯雪糕，現享「買二送二」優惠，5日限定絕對是囤貨好時機。
7-11本次獨家釋出哈根達斯雪糕「買二送二」活動，品項包含草莓、抹茶、覆盆子、巧克力脆杏仁、比利時巧克力榛果、淇淋巧酥及香草焦糖脆杏仁，暢銷口味開放任選，還能買二送二，這週4/16起別忘了設好鬧鐘到就近的小七挖寶，實際優惠口味以各門市現場販售為準。
另外，哈根達斯也全新推出「水果系列」脆皮雪糕，不論是芒果、哈密瓜還是覆盆子口味，外層都有粉色白巧克力脆皮，夢幻視覺搭配滑順的水果滋味，升級的豐富口感可謂最新強檔必吃。
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