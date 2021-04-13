杯中繁星閃爍！ 2021仙女系夢幻手搖飲　「星空葡萄」CP值爆棚好欠喝

DailyView / 網路溫度計提供
image source:FB/CoCo都可
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編輯／施佩儀

手搖飲在台灣盛行多年，為了吸引大家的眼球與味蕾，各家飲料店出其不意推出琳瑯滿目的各種特色，無論是全新包裝、特殊漸層、爆量水果等，都是為了達到視覺與味覺都完美的等級，促使消費者願意拍美照上傳打卡，喝得開胃又開心！

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帶著少女心漫步銀河：CoCo星空葡萄（網路聲量618筆）

要說到2021年爆紅的「網美打卡系飲品」，絕對不能錯過CoCo推出的星空系列，其中最新熱門的「星空葡萄」，擁有紫色絕美外型，點綴出星空銀河的感覺，還有滿滿果粒，一推出就襲捲社群平台，喜愛高顏值飲料的網美們紛紛前往試飲、拍照，網友們看到也狂敲碗高喊「好想喝」！光是短短不到3個月的時間，就獲得618筆的網路聲量。

▲星空葡萄聲量高峰落在2月8日，CoCo宣布星空葡萄正式上市。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/01/01 - 2021/03/19 ）

▲各地網友看到消息，紛紛留言表示很想喝。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/01/01 - 2021/03/19 ）

這杯堪稱百年一見正妹顏值的「星空葡萄」，有著葡萄冰沙與芝士奶蓋的漸層，充滿夢幻浪漫的情致。飲料裡一顆一顆飽滿的巨峰葡萄果肉彌補了心中的空虛，配上咬起來Q彈有勁的波波晶球，與葡萄果汁的冰沙同時進入口中，像是讓你在浩瀚的星空裡踩著一顆一顆的星星，快樂的心情停不下來，只能盡情享受星空漫步的舒爽。

▲星空葡萄網路關鍵字，顯示出它是網友心中具有嚴選口感、綿密滋味的顆粒果汁飲品。 

image source:熱門關鍵字/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間：2021/01/01 - 2021/03/19 )

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好消息是，為了滿足每個「星空粉」的心願，目前全台門市都可以買到星空葡萄囉！網路上有許多網友們分享自身的經驗，讚賞它不只外觀漂亮、內容物充足、讓人每一口都能喝到餡料，相當滿足，一杯75元，超值價格更是比之前紅透半片天的「麻古芝芝葡萄」還要便宜，CP值更高～值得喝爆一波！

看到這裡你是否也已經迫不急待的想要趕快喝一口呢？心動不如馬上行動，查詢離家最近的CoCo據點吧！


除了星空葡萄這款超仙飲品外，2021還有這兩樣仙女系夢幻小物！

喝水立刻變女神：星巴克美人魚系列（網路聲量419筆）

星巴克為了慶祝50週年推出全球限定「湖水綠美人魚系列」周邊商品，不僅只有大家常購買的隨行杯，還有馬克杯、吊飾、隨行卡跟購物提袋，星巴克上的美人魚化身Q版配上夢幻的湖水綠瓶身，拿起它喝水，看起來就像是仙女在喝露水呢！

image source:Facebook/星巴克咖啡同好會

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