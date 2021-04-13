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芋頭控必敗3大最新冰品！「芋泥芋圓蛋捲冰淇淋筒、芋治三層雪糕、大甲芋頭霜淇淋」一次收

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@jyun791004授權、IG@food_eating0613授權、TART TAIPEI提供
圖／IG@jyun791004授權IG@food_eating0613授權、TART TAIPEI提供

芋頭控不吃爆對不起自己！夏天將至，各大品牌冰品系列陸續新推芋泥相關新品，不論是超商獨家限定的「芋治金時三層雪糕」，還是義美「芋泥芋圓」蛋捲冰淇淋筒新口味，「一冰多吃」的豐富口感深受粉絲歡迎；而米其林星廚打造的品牌TART TAIPEI也即將開賣「大甲芋頭霜淇淋」，代表大家4月不論逛超商、超市還是造訪特別櫃位，都能吃到爆夯款芋頭新品。

7-11「芋治金時三層雪糕」每支55元

圖／IG@food_eating0613授權
圖／IG@food_eating0613授權

抹茶愛好者一定懂！近期於小七獨家開賣的「芋治金時三層雪糕」由健司與辻利茶舖強強聯手，冰體為辻利抹茶搭配煉乳奶蓋冰淇淋，一口咬下還吃得到抹茶的經典搭檔「蜜紅豆」，還有特製紫芋圓，三層獨特口感絕對必吃。

義美「芋泥芋圓蛋捲冰淇淋筒」每盒140元4入

圖／IG@jyun791004授權
圖／IG@jyun791004授權

義美「蛋捲冰淇淋筒」虜獲不少粉絲芳心，草莓口味、黑糖珍奶風味至今都有不少人喜愛。本次品牌再推新版本，最受矚目的莫過於「芋泥芋圓蛋捲冰淇淋筒」，第一層就有綿密芋泥，咬開吃得到芋頭冰淇淋及QQ芋圓，整體味道淡而清爽，不會過於甜膩，夏天吃一支超過癮。另一款同步上市的「厚濃巧克力」也備受好評，兩款即日起已於全聯福利中心、愛買、家樂福、大潤發、頂好上市，原價140元，全聯限時特價110元，可以找機會挖寶去。

TART TAIPEI「芋香霜淇淋」每支98元

圖／TART TAIPEI提供
圖／TART TAIPEI提供

米其林星級廚林明健新品牌「TART TAIPEI」主打手工酥塔，本次快閃新光三越信義A11館，即將於4/14起獨家推出芋香霜淇淋，嚴選台灣大甲芋頭製成香甜霜淇淋，杯底鋪有招牌酥塔碎，再擠入芋香霜淇淋，上方再搭配手工芋圓及酥塔碎，淡紫色視覺夢幻升級。TART TAIPEI未來也將陸續開賣黃金流沙、珍珠港式奶茶、班蘭咖椰等特色口味，饕客可隨喜好嘗鮮去。

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