2021母親節蛋糕＋早鳥優惠5選！星巴克新品、吳寶春X起士公爵「小川椒乳酪蛋糕」嗆辣必吃

5月母親節將至，除了可以全家人一起吃大餐，蛋糕也是慶祝重大節慶的代表性角色之一。今天為大家簡單統整5大品牌2021年度的蛋糕，不論造型還是口味都充滿創意，還能搭配早鳥預購優惠趁早入手，超前部署對媽媽的心意。

起士公爵ｘ吳寶春ｘ膳馨「美英小川椒乳酪蛋糕」

圖／膳馨提供

首波蛋糕推薦先來徹底顛覆大家的刻板印象！以乳酪蛋糕聞名的「起士公爵」此次攜手吳寶春師傅、米其林餐盤推薦的台菜品牌「膳馨民間創作料理」，共同打造辣媽版甜點「美英小川椒乳酪蛋糕」。特色新品結合了膳馨主廚特製椒辣油、嘉義在地濃香花生醬，整塊綿密乳酪蛋糕體入口，還能感受顆粒狀的花生，加上椒麻的尾韻，豐富層次挑戰大家味蕾。

6吋售價1280元，內含母親節套卡6張一組，即日起至4/21為止於起士公爵官網訂購，搭配原味還可享早鳥92折，再享免運優惠，現省141元。

ChizUP「母后愛啵起司蛋糕」

圖／chizup官網

美式濃郁起司蛋糕品牌「ChizUP」今年推出超萌母親節蛋糕，本體採用澳洲純濃起司夾入主廚手工熬煮的秘製蘋果餡，奶香十足，而外表還印上了象徵母親大人的「紅心皇后」應景又吸睛，口味另有招牌黃金起司、酸甜藍莓起司之夜，三款限量販售，原味一顆9折594元、其他折扣後648元。而配合節日也有「母后欽點免運套組」，三款口味一次包辦只要1500元且免運。

Funsiamo「森菓園、花漾馨情」手作蛋糕

圖／Funsiamo提供

提供烘焙體驗的「Funsiamo」本次以人氣口味芋泥、布丁入餡，打造「花漾馨情」，以原味戚風蛋糕為主，每口吃得到療癒芋泥及布丁，莫蘭迪灰外觀還有金箔點綴，低調卻不失奢華，上方再放有康乃馨及食用級花朵，親手製作溫馨感爆棚。另有「森菓園」由奇異果、水蜜桃、小洋梨三色水果打造彩色視覺，味道甜而不膩。

4/14至4/30期間，凡早鳥預約4/21至5/16平日體驗母親節指定品項，即贈母親節卡片及康乃馨，品項包含森菓園、花漾馨情、芋香織、法芙娜巧克力香蕉蛋糕、日光舞茶。此外，活動期間，兩人同行一人體驗一品項，除上述贈品，還會加碼贈送3張100抵用券。沒有時間親自製作也有「代做自取」方案，還提供「代做外送」服務，保證大家能夠順利傳遞心意。

星巴克「紅心芭樂青蘋蛋糕」

圖／星巴克提供

星巴克母親節檔期推出一系列新品，其中以6吋「紅心芭樂青蘋蛋糕」最為特別，嚴選法國果泥調配成紅心芭樂慕斯，另一層為起司慕斯，佐以青蘋果風味庫利和達克瓦茲，滋味滑順又甜蜜。即日起至5/1為止，凡結帳購買母親節產品，單件享9折，購買兩件或以上則有85折優惠。

誠品行旅「盼望」限量蛋糕

圖／誠品行旅官網

誠品行旅即日起推出母親節蛋糕，以白乳酪為主體，立體愛心上插上稚嫩幼芽，展現母親對孩子無盡的關愛與期盼。蛋糕疊入經波特酒熬煮後的櫻桃內餡及櫻桃凍，表層由白酒起司慕斯替整體味道升級，再灑上抹茶酥餅粉，可謂切切實實的大人味。

6吋售價1280元，每日限量5只，誠品會員獨享85折，若於4/20前預訂享早鳥優惠8折，優惠無法併用。

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