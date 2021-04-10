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迷客夏「雙Q琥珀烏龍拿鐵」領軍6款新品、阿文鮮梅綠回歸！加碼拾覺「+1元多1杯」爽喝到6月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

手搖控夏季新品喝不停！人氣品牌「迷客夏」即日起一口氣新推6款「咀嚼系、特調系」飲品，並同步帶著內行粉絲熱愛的「阿文鮮梅綠」限量回歸，加碼LINE好友全單9折優惠，讓粉絲省錢嘗鮮；而強調特色茶飲的「拾覺細做輕飲」則獨家推出「加1元多1杯」的好康，台中粉絲就近衝。

迷客夏7款手搖登場、「全單9折」方法報你知：截至5/10

雙Q琥珀烏龍拿鐵大杯售價75元，仙草凍冬瓜茶35元；北部價位各加5元。/北圖／迷客夏提供
雙Q琥珀烏龍拿鐵大杯售價75元，仙草凍冬瓜茶35元；北部價位各加5元。/北圖／迷客夏提供

迷客夏即日起一共推出6款新品，首要主打為「雙Q琥珀烏龍拿鐵」，經蜜漬的白玉珍珠及芋圓雙雙組成的豐富口感為一大亮點，療癒配色也十分吸睛。而夏天想消暑適合來杯「仙草凍冬瓜茶」，冬瓜香氣尬上手作滑嫩仙草凍，入口滑順還強調甜而不膩。

茉香洛神冰沙大杯售價45元，水漾檸紅、水漾檸綠、冬瓜麥茶皆為35元。圖／迷客夏提供
茉香洛神冰沙大杯售價45元，水漾檸紅、水漾檸綠、冬瓜麥茶皆為35元。圖／迷客夏提供

此外，迷客夏另一手作特調系列最搶眼的非「茉香洛神冰沙」莫屬，茉莉原淬綠茶內調入帶紅寶石光澤的洛神梅汁，粉紅漸層有望成為打卡夯品；想感受爽口茶香的人可選擇以英倫伯爵紅茶為基底的「水漾檸紅」或原淬綠茶茶湯的「水漾檸綠」，混入檸檬原汁風味升級；「冬瓜麥茶」則以迷客夏特有的焙香決明大麥為主，冬瓜茶及麥茶的組合值得期待。

一年一度回歸的阿文鮮梅綠55元。圖／迷客夏提供
一年一度回歸的阿文鮮梅綠55元。圖／迷客夏提供

而期間限定的職人飲品「阿文鮮梅綠」本次同步回歸，嚴選梅子職人阿文先生使用古法釀製的梅露，標榜不添加防腐劑、人工甘味劑與色素，與茉莉原淬綠茶完美結合，最後務必品嘗杯底的梅果，才是這杯飲料的正宗喝法。

拾覺台中美村南店「+1元多1杯」：截至6/9

「A+B自由配兩杯86元」A區品項含春梅冬露、冬瓜檸檬、古早味綠豆雪霜、春梅綠。圖／拾覺提供
「A+B自由配兩杯86元」A區品項含春梅冬露、冬瓜檸檬、古早味綠豆雪霜、春梅綠。圖／拾覺提供

台中發跡的拾覺即日起至6/9推出兩款獨家活動，其中全天不分時段到店購買芭樂檸檬、芭樂梅，即可透過「A+B自由配」活動，搭配人氣飲品「春梅冬露」、「冬瓜檸檬」、「古早味綠豆雪霜」或「春梅綠」，原價最高105元，享兩杯86元。而喜歡酸甜風味的粉絲，絕對不能錯過加一元多一杯的好康，活動期間內的週一至週四16:00至18:00間到店，購買芭樂檸檬或芭樂梅，即可用1元買到第二杯，原價110元。

拾覺台中美村南店推出限定優惠。圖／拾覺提供
拾覺台中美村南店推出限定優惠。圖／拾覺提供

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