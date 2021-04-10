爆夯創意「杯子蛋糕」全台5選！鬼滅之刃＋肉鬆獅造型好吸睛

甜點的多變與創新是現今甜點料理的趨勢，除了基本的美味之外，精緻與獨特的外觀更能攫取顧客的注意力。這回小編嚴選全台5家極具特色的「杯子蛋糕」店，有些店家甚至只有網路門市與宅配，常常一推出就受到許多網友的高度興趣， 一起來瞧瞧吧！

Roj Bakery

圖／ROJ Bakery臉書粉專

Roj Bakery是由KOL Roj與Kid共同經營的杯子蛋糕品牌，強調不用任何的翻糖料理，所有造型都是用奶油糖設計而成，該甜點品牌主打各式客製造型的蛋糕，包含生日蛋糕、杯子蛋糕等。而大受歡迎的是他們用各種時尚顏色與滿滿創意的設計打造吸睛的蛋糕，像是先前客製化的「四層比利時黑巧克力蛋糕」，用黑巧克力脆脆與碎片，再融入巧克力鮮奶油迦納許與柴犬裝飾，簡直視覺與味覺的饗宴，打卡美拍還很好吃，絕對值得一試。Roj Bakery一盒一口味杯蛋糕最低訂購須為六顆，若需兩口味則需購買兩盒，依此類推，目前僅提供網路訂購，詳情搶上臉書或IG輸入「Roj Bakery」查詢。

臉書：https://www.facebook.com/ROJBAKERY/?ref=page_internal

圖／ROJ Bakery臉書粉專

杯子貓小餐館&杯子蛋糕 Cup Cat Diner&Cupcake

杯子貓小餐館&杯子蛋糕是近期引關注的杯子蛋糕專賣與小餐館，除了實體店位於新北市板橋區外，近期也正式上線蝦皮網購商城，提供顧客最全面的購買服務，該餐館餐點項目多元，包含燉飯、義大利麵、三明治、飲料等，還有主打的杯子蛋糕、婚宴蛋糕、派對蛋糕與生日蛋糕等，其中巧克力OREO杯子蛋糕深受小朋友的喜愛，以奶油乳酪霜再配上OREO碎片，濃郁的巧克力香撲鼻而來，非常好吃。值得注意的是，該店還有提供「寶寶性別辨識蛋糕」訂購服務，非常符合現代新手爸媽的需求，另外，若是訂購量大，像是訂購超過100未滿199個，還有95折優惠，200至399個則享9折優惠。

地址：新北市板橋區互助街67號

備註：每日門市提供8-10種不同口味杯子蛋糕

圖／杯子貓 小餐館&杯子蛋糕臉書粉專

圖／杯子貓 小餐館&杯子蛋糕臉書粉專

MooQ杯子蛋糕 / 翻糖蛋糕 / 結婚蛋糕

「MooQ」是一家網路烘焙專賣的蛋糕品牌，有自己的工作室。強調擅長使用「糖造型」製作所有客人需求的蛋糕，客製化能力極強，不論杯子蛋糕、餅乾、吋蛋糕等，都有各式立體、糖偶與奶油糖片等款式供選擇，曾購買過的網友甚至表示「什麼造型都難不倒他們」。日前還有接到超夯「木曜4超完」網路節目的謝坤達非官方粉絲後援會的訂購需求，提前幫節目主持人之一的謝坤達慶生，也博得極高的好評。 訂購細節請上臉書粉專查詢，若有特殊需求，建議提前兩週訂購喔。

臉書：https://www.facebook.com/mooqcupcakes

圖／MooQ杯子蛋糕 / 翻糖蛋糕 / 結婚蛋糕臉書粉專

圖／MooQ杯子蛋糕 / 翻糖蛋糕 / 結婚蛋糕臉書粉專

彤言童語×「彤彤廚房」

彤言童語×「彤彤廚房」是由一位單親媽媽為了給孩子更好的生活，而創業的一間杯子蛋糕網路專賣店，工作室地點位於台中，主要以造型杯子蛋糕為主，像是先前推出「天竺鼠車車」超吸睛，會不忍吃它，日前三月甫推出的「肉鬆老獅」獲得極高的評價，甜而不膩的奶油蛋糕配上鹹香鬆軟的肉鬆，鹹甜鹹甜的口感刺激著味蕾，讓人胃口大開，一盒共有4入，只要150元，需要事先採用LINE預訂喔。

臉書：https://www.facebook.com/yutnag.YWZ/?ref=page_internal

圖／彤言童語×「彤彤廚房」臉書粉專

圖／彤言童語×「彤彤廚房」臉書粉專

Take Me Away帶我走甜點工作室

Take Me Away帶我走甜點工作室地點位在南投，是在南投小有名氣的甜點工作室，主打各式甜點，像是戚風蛋糕⁣、公仔蛋糕、翻糖蛋糕、手繪蛋糕、杯子蛋糕 、馬卡龍﻿與達克瓦茲等，也會因應不同節慶推出限定造型甜點，像是母親節有著媽媽圖案的節慶蛋糕、爆夯卡通動畫冰雪奇緣造型蛋糕，還有客製化寫字點綴的杯子蛋糕。詳細訂購流程與客製化報價請查閱臉書粉絲專頁，值得注意的是蛋糕採現取，不提供宅配服務喔。

臉書：https://www.facebook.com/tmadessert/photos/?ref=page_internal

圖／Take Me Away帶我走 甜點工作室臉書粉專

圖／Take Me Away帶我走 甜點工作室臉書粉專

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