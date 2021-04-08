福岡冠軍咖啡「REC coffee」4/12開幕！首店插旗台中，26樓露天座位賞市景超美

喜歡咖啡又愛到日本旅遊的朋友有福了！福岡冠軍咖啡「REC coffee」日前宣布來台開設海外首家分店，1號店如今確定將於4月12日開幕試營運，首度曝光的店裝照寬敞舒適，可望成為台中新興打卡指標地點！

REC coffee海外首家門市選址台中市區，位於金融大樓26樓的門市占地150坪，約90個座位，延續日本店鋪的裝潢風格，以溫暖木質搭配清水模的設計，同時設有露天座位區，讓顧客可以一邊品嘗咖啡時，一邊俯瞰台中瑰麗景致。

REC coffee台灣首店佔地150坪，座落於26樓高的室內空間寬敞舒適。 圖／REC coffee提供

以「提供令人感動的咖啡體驗」為宗旨的REC coffee，社長北添修也專門從日本飛來台灣為旗艦店開幕準備，從設計裝潢到咖啡豆空運來台，堅持每一個環節以及服務都要與日本店內相同，讓顧客能不必搭飛機就能享受到日本喝咖啡的體驗，高品質的服務勢必讓咖啡控一試上癮。

REC coffee接下來將與日本潮牌FR2聯名推出系列商品，品牌LOGO融合FR2的招牌兔子圖案，清新風格加成時尚潮感，打造台灣限定獨家商品，如：T-Shirt、帽子、馬克杯、手巾、隨行保溫杯、環保購物袋系列等，是喜愛咖啡又時髦的人士必備單品。

REC coffee社長岩瀨由和及北添修。 圖／REC coffee提供

REC COFFEE台灣1號店

地址：中國信託金融大樓 26 樓（台中市惠中路一段88號）