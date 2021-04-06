馬卡龍的姐妹甜點！臺北法式「達克瓦茲」4選，草莓奶霜與黑糖拿鐵人氣必吃

相較馬卡龍，消費者可能對於法式甜點「達克瓦茲」比較陌生，不過由於製程相似，也被稱作姐妹甜點。但其實達克瓦茲（Dacquoise）起源於法國，原本是作為蛋糕基層的元素之一，傳入日本後，因應日本精緻甜點特色，開始會在兩片達克瓦茲裹不同口味的內餡，外酥內軟的口感與變化口味迸發出的新滋味，非常適合下午茶或閒暇時間的甜點食用。這回小編嚴選臺北4家有販售「達克瓦茲」的甜點店，一起來看看吧！

MYRA

MYRA位於台北永康街的黃金地帶，販售達克瓦茲為主，並提供飲品，想要把精緻裝飾的美感融入甜點之中，把來這裡消費的顧客當作朋友一樣來招待，傳遞幸褔的滋味，店內常售的口味包含草莓碎碎奶霜、覆盆子洛神、鹽花奶油紅豆、麵茶黑芝麻蕨餅、焙茶榛果Oreo、好司花生、法芙娜72與荔枝玫瑰黑醋栗(含酒精)等八種口味，也會因應節日與季節推出限定口味，像是MYRA即將在5月2日至5日「誠品夢幻甜點節」的誠品生活南西店舉辦快閃活動囉，還會推出期間限定達克瓦茲金萱桂花與肉鬆海苔口味，絕對不能錯過喔。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

地址：106台北市大安區永康街31巷8號

臉書：https://www.facebook.com/myradessertlab

圖／MYRA臉書粉專

圖／MYRA臉書粉專

貳玖甜室 29pâtisserie

貳玖甜室 29pâtisserie是由娛樂圈工作者不務正業卻做出驚人成績的甜點店，自2015年創業之後，至今已邁向第六年，目前為3人工作室，從備料、製作，包裝與出貨等，全部自行包辦，雖然沒有店面，但在網路上定期開放的訂單預購，常常開賣就秒殺。另外該店主打可麗露專門店，但其達克瓦茲也是許多饕客喜愛的必買甜點之一，先前推出的南大門爺爺的草莓達克、 焦糖開心果與黑糖拿鐵甘納許大受網友好評，尤其酥脆外衣配上特製的黑糖拿鐵口味，直接一口接著一口，配點紅茶吃剛剛好不甜膩，貳玖甜室每個月品項與口味都會不定期變化，詳情請上臉書查詢囉。

臉書：https://www.facebook.com/29patisserie

圖／貳玖甜室 29pâtisserie臉書粉專

圖／貳玖甜室 29pâtisserie臉書粉專

呷滴Jia Dee

呷滴 Jia Dee 是由與甜點幾乎沒有搭上邊的理工科大男孩，歷經300天籌劃所創立的甜點店。位置特殊位於台北林森北路旁，主要販售各式甜點糕餅，像是蛋糕、塔派、生乳捲、冰淇淋等，當然也少不了達克瓦茲啦，販售的口味高達六種，像是培茶、巧克力、焦糖、花生、抹茶與香草，先前也推出特殊造型與口味，像是吐司造型的黑糖加麻吉口味。與一般甜點不同的是，呷滴 Jia Dee強調甜點的多變造型與極具創意的色彩搭配，像是漢堡、聖誕樹或糖果屋造型等，都會讓購買的顧客都能感受到滿滿的「童趣」，趕快訂購起來一起支持有創意的創業青年吧！

地址：台北市長安東路一段45之2號2樓

臉書：https://www.facebook.com/jia.deee/?ref=page_internal

圖／呷滴 Jia Dee臉書粉專

圖／呷滴 Jia Dee臉書粉專

ISM 主義甜時

ISM 主義甜時是一個來自道地日本甜點主廚親自研發的甜點品牌，並且把日本獨有的職人精神傳遞，嚴選健康、安全又美味的食材，目前在台北已有四家相關店，以天母創始店為首外，還有iPrefer安和店、tHub內湖店與三創GEESAA概念店。店內拿手作的達克瓦茲，外層有著蛋白霜的酥脆口感，內陷則採用自製的焦糖奶油杏仁醬，不甜膩但非常好吃，除此之外，也提供精緻的咖啡飲品，還會不定期舉辦《ISM品味經典》的文藝活動，另外店內的蛋糕甜點也是熱賣品項之一，選用日本九州Omu歐牧頂級純生鮮奶油，更添蛋糕的香氣與綿密，是甜點控一定要光顧嚐鮮看看。各店營業與販售品項不同，更多資訊請上臉書搜尋「ISM」。

天母創始店

地址：台北市士林區天母東路八巷21-2號1樓

iPrefer安和店

地址：台北市大安區安和路一段49巷9號

tHub內湖店

地址：台北市內湖區瑞光路335號

三創GEESAA概念店

地址：台北市中正區市民大道三段2號5樓

圖／ISM臉書粉專

圖／ISM臉書粉專

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